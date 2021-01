De voetbalsters van Ajax zijn vrijdagavond in de derde ronde van de Eredivisie Cup tegen een nederlaag aangelopen. De Amsterdamse formatie, waarbij Sherida Spitse haar debuut maakte, verloor op eigen veld met 1-3 van FC Twente.

Spitse verruilde het Noorse Valerenga begin deze maand voor Ajax. De recordinternational van de Oranjevrouwen, die in Amsterdam een contract voor anderhalf jaar tekende, keerde vrijdag na een afwezigheid van ruim drie jaar terug op de Nederlandse velden.

De dertigjarige Spitse maakte haar debuut voor Ajax uitgerekend tegen FC Twente, waarvoor ze in het seizoen 2012/2013 en in 2017 uitkwam. De middenvelder kreeg tegen haar oude club een kans om te scoren, maar verzuimde die te benutten.

Victoria Pelova was vroeg in de tweede helft wel trefzeker voor Ajax en zorgde voor de 1-1, nadat Sisca Folkertsma in de twintigste minuut voor de openingstreffer van FC Twente had gezorgd. Kerstin Casparij bezorgde de bezoekers met twee doelpunten na rust de winst.

De opzet van de Eredivisie Cup is sinds dit seizoen gewijzigd in een laddercompetitie van vijf enkele duels, waarbij ploegen elkaar mogen uitdagen. PSV was in het afgebroken vorige seizoen in de Vrouwen Eredivisie koploper en begon het bekertoernooi daarom op de hoogste sport van de ladder. Ajax was de nummer twee en startte op de tweede sport.

De winnende ploeg van de vier duels in elke speelronde promoveert of blijft actief op het hoogste niveau en de verliezende ploeg degradeert of blijft actief op het laagste niveau. De finale gaat tussen de twee teams die in de vijfde speelronde op het hoogste niveau uitkomen. Ajax zakt door de nederlaag naar het tweede niveau en FC Twente blijft op het hoogste niveau actief.