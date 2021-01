ADO Den Haag heeft vrijdag een drietal spelers zien vertrekken, onder wie verdediger Andrei Ratiu. Fortuna Sittard versterkte zich met verdediger Dario Van den Buijs en Heracles Almelo haalde middenvelder Melih Ibrahimoglu.

ADO moest noodgedwongen afscheid nemen van Ratiu, omdat hij per direct moest terugkeren naar Villarreal. De Spanjaarden verhuurden de 22-jarige Roemeen, maar kampen momenteel met veel blessureleed in de selectie. Ratiu speelde dit seizoen twaalf officiële wedstrijden voor ADO.

Daarnaast verscheurde ADO zelf het contract van de Griekse aanvaller Nikos Karelis en de Taiwanese middenvelder Emilio Estevez Tsai, die afgelopen zomer werden overgenomen van Championship-club Brentford en het Canadese York9. Karelis kwam tot elf duels voor ADO, Estevez Tsai wachtte nog op zijn debuut.

ADO is erg actief in de huidige transferwindow. Trainer Ruud Brood verwelkomde al acht spelers, onder wie 34-voudig Oranje-international Daryl Janmaat. Daarmee moet degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie worden voorkomen, want ADO staat na negentien speelrondes op de zestiende plaats in de Eredivisie.

Van den Buijs was eerder actief in Nederland

Fortuna huurt Van den Buijs voor de rest van dit seizoen van het Belgische Beerschot. De nummer twaalf van de Eredivisie heeft tevens een optie tot koop bedongen op de 25-jarige Belg die niet langer nodig was bij Beerschot ondanks dat hij daar regelmatig verzekerd was van een basisplaats.

Van den Buijs was eerder actief in Nederland. Hij doorliep de jeugdopleiding van Club Brugge, maar maakte zijn debuut in het betaald voetbal in 2015 bij FC Eindhoven. Twee jaar later vertrok hij naar Heracles Almelo en afgelopen zomer ging hij terug naar België om te gaan voetballen bij Beerschot.

Heracles nam Ibrahimoglu over van het Oostenrijkse Rapid Wien. De nummer elf van de Eredivisie gaf de twintigjarige Turk een contract voor 3,5 jaar tot medio 2024 met daarin een optie voor nog een extra seizoen. Het is niet bekend hoeveel Heracles heeft moeten betalen voor Ibrahimoglu.

Ibrahimoglu trad in 2012 toe tot de jeugdopleiding van Rapid Wien, maar wist zich in de jaren daarop niet te ontwikkelen tot een vaste waarde in het eerste elftal. Hij speelde in totaal tien wedstrijden, waarvan drie dit seizoen in de groepsfase van de Europa League.