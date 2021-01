Jong Ajax heeft vrijdagavond de minitopper in de Keuken Kampioen Divisie tegen Jong PSV gewonnen. De Amsterdammers waren op De Herdgang met 1-2 te sterk voor de Eindhovenaren.

Jong Ajax opende in de 25e minuut de score via Victor Jensen. Nadat de Deen in de tiende minuut nog hard op de lat had geschoten, vond hij een kwartier later op aangeven van Sontje Hansen wel het doel.

Shurandy Sambo bracht Jong PSV halverwege de tweede helft op gelijke hoogte met een schot in de verre hoek, maar de gelijke stand was van korte duur. Vier minuten later bezorgde Naci Ünüvar de bezoekers weer de voorsprong. Hij benutte de rebound nadat Maxime Delanghe een poging van Hansen niet onder controle kreeg.

Jong Ajax gaf de overwinning in het vervolg van de wedstrijd niet meer weg en boekte de achtste competitiezege van het seizoen. De ploeg van coach Mitchell van der Gaag is terug te vinden op de tiende plaats. Jong PSV bezet de zestiende plek.

In het SolarUnie Stadion speelden Helmond Sport en Telstar met 1-1 gelijk. Lance Duijvestijn scoorde namens de thuisploeg en Shayne Pattynama deed dat namens Telstar.

Later op de avond staan met De Graafschap-TOP Oss en NEC-Jong FC Utrecht nog twee wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Beide duels beginnen om 21.00 uur.

