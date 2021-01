De Graafschap heeft vrijdag mede dankzij een prachtige omhaal van Joey Konings een 2-1-zege op TOP Oss geboekt in de Keuken Kampioen Divisie. Eerder op de avond won Jong Ajax op De Herdgang de minitopper tegen Jong PSV met 1-2.

Konings zette De Graafschap na twintig minuten op voorsprong tegen TOP Oss. De aanvaller besloot met zijn rug naar het doel uit te halen en zag zijn omhaal al liggend over keeper Bo Geens in het doel verdwijnen.

Vroeg in de tweede helft luisterde Clint Leemans, die door De Graafschap de rest van dit seizoen wordt gehuurd van PEC Zwolle, zijn debuut op met een doelpunt en verdubbelde hij de marge. Mart Remans deed in de slotfase nog wat terug namens TOP Oss, maar een punt zat er niet meer in voor de Brabanders.

Dankzij de overwinning heeft nummer drie De Graafschap nu drie punten achterstand op koplopers SC Cambuur en Almere City FC. Die twee ploegen komen beide later deze speelronde nog in actie. Cambuur ontvangt zondag MVV Maastricht en Almere City gaat maandag op bezoek bij NAC Breda.

NEC versloeg Jong FC Utrecht met 2-0 en klimt naar de vierde plaats. Jordy Bruijn zorgde na een schitterende pass van Édgar Barreto voor de openingstreffer en Elayis Tavsan besliste het duel in de slotfase na een fraaie solo. Twaalf minuten voor tijd kwamen de Nijmegenaren wel met tien man te staan door een rode kaart voor Rens van Eijden voor een tik in het gezicht van een tegenstander.

Jong Ajax boekt nipte zege bij Jong PSV

In Eindhoven opende Victor Jensen in de 25e minuut de score voor Jong Ajax tegen Jong PSV. Nadat de Deen in de tiende minuut nog hard op de lat had geschoten, vond hij een kwartier later op aangeven van Sontje Hansen wel het doel.

Shurandy Sambo bracht Jong PSV halverwege de tweede helft op gelijke hoogte met een schot in de verre hoek, maar de gelijke stand was van korte duur. Vier minuten later bezorgde Naci Ünüvar de bezoekers weer de voorsprong. Hij benutte de rebound nadat Maxime Delanghe een poging van Hansen niet onder controle kreeg.

Jong Ajax gaf de overwinning in het vervolg van de wedstrijd niet meer weg en boekte de achtste competitiezege van het seizoen. De ploeg van coach Mitchell van der Gaag is terug te vinden op de tiende plaats. Jong PSV bezet de zestiende plek.

In het SolarUnie Stadion speelden Helmond Sport en Telstar met 1-1 gelijk. Lance Duijvestijn scoorde namens de thuisploeg en Shayne Pattynama deed dat namens Telstar.

Naci Ünüvar dacht bij het vieren van zijn goal aan zijn broer, die binnenkort vader wordt. Foto: Pro Shots

