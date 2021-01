De KNVB heeft vrijdag besloten om per direct te stoppen met het Nederlands elftal voor spelers onder twintig jaar. Het team was bedoeld voor spelers die vanwege hun leeftijd niet meer voor Oranje onder 19 mochten uitkomen en nog niet in aanmerking kwamen voor Jong Oranje.

Volgens Nico-Jan Hoogma, directeur topvoetbal van de KNVB, heeft Oranje onder 20 weinig meerwaarde voor de talenten. "Het Nederlands elftal voor spelers onder 20 jaar stond al langere tijd ter discussie", vertelt hij op OnsOranje.nl.

"Deze leeftijdsgroep speelt hoofdzakelijk vriendschappelijke interlands en we twijfelen eraan of we de spelers, die bij hun club vaak al in het eerste elftal spelen of meetrainen, hiermee de prikkel kunnen bieden die we met onze nationale teams beogen."

Door het stoppen van Oranje onder 20 verwacht de KNVB niet dat bepaalde spelers nu tussen wal en schip geraken. "Het wegvallen van Oranje onder 20 wordt deels ondervangen door op momenten dat er ruimte voor is een aantal spelers uit Oranje onder 20 aan de groep van Jong Oranje toe te voegen", legt Hoogma uit.

"Op die manier kunnen de toptalenten uit deze leeftijdscategorie nog wel met elkaar blijven trainen. Tegelijkertijd kunnen wij onderzoeken of dit binnen de langetermijnvisie van de KNVB past."

Door de coronacrisis kwam Oranje onder 20 in november 2019 voor het laatst in actie. In Oldenzaal werd toen in de zogenoemde Elite League met 1-4 verloren van Tsjechië.