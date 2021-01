Ajax moet het zondag in de uitwedstrijd tegen AZ stellen zonder Nicolás Tagliafico. De linksback liep donderdag tijdens het thuisduel met Willem II (3-1) een oogwond op.

Tagliafico raakte vlak voor rust bij een kopduel de achterkant van het hoofd van Willem II-aanvaller Vangelis Pavlidis. Hij kon ondanks een flink ei onder zijn rechteroog aanvankelijk verder spelen, maar moest zich twintig minuten voor tijd alsnog laten vervangen omdat hij door de zwelling steeds minder zag.

Lisandro Martínez kwam als vervanger in het veld voor Tagliafico en de kans is dan ook groot dat hij als linksback gaat fungeren tegen AZ. Martínez was vorig seizoen vaak verzekerd van een basisplaats op het middenveld, maar hij moet deze jaargang vooral genoegen nemen met een plek op de bank.

Ajax beschikt tegen AZ verder over een nagenoeg fitte selectie. Naast Tagliafico ontbreekt waarschijnlijk alleen Mohammed Kudus. De middenvelder was na de winterstop hersteld van een zware knieblessure, maar kreeg tegen PSV opnieuw een tik. Hij hervatte deze week wel weer de groepstraining.

Ten Hag niet bezig met consequenties titelstrijd

Ajax kan AZ op een schier onoverbrugbare achterstand zetten in de strijd om de titel in de Eredivisie. De Amsterdammers gaan na negentien speelrondes aan kop en hebben al tien punten voorsprong op nummer vier AZ.

"Er zijn nog heel veel wedstrijden te spelen", zei Ten Hag vrijdag tegen Ajax TV. "Wij zitten natuurlijk in een goede serie en die willen we voortzetten. We willen winnen, maar vooral ook goed voetballen. Met die instelling gaan we naar Alkmaar. Ik houd ik me nog niet echt bezig met wat dit duel voor de ranglijst betekent."

De topper tussen AZ en Ajax begint zondag om 16.45 uur in het lege AFAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Beide ploegen stonden anderhalve week geleden ook tegenover elkaar in Alkmaar en toen won Ajax met 0-1 in de achtste finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi.

