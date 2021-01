Zeljko Petrovic heeft niet lang hoeven nadenken om voor het hoofdtrainerschap van Willem II te kiezen. De Montenegrijn, die vrijdag door de Tilburgse club werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Adrie Koster, kreeg bij zijn keuze de steun van Feyenoord-coach Dick Advocaat.

De 55-jarige Petrovic kreeg woensdag een berichtje van Joris Mathijsen, de technisch directeur van Willem II, of hij openstond om in Tilburg aan de slag te gaan. Hij wilde daarvoor eerst met Advocaat, van wie hij in Rotterdam assistent-coach was, overleggen.

"Dick zei dat hij mij deze kans enorm gunt en dat Willem II een fantastische club is die perfect bij mij past", vertelt Petrovic op de website van zijn nieuwe club. "Hij zei gelijk: doen. Er waren geen twijfels. Dit is een prachtige en unieke kans voor mij in Nederland."

Willem II moest op zoek naar een nieuwe trainer, nadat Koster dinsdag vanwege tegenvallende resultaten werd ontslagen. Mathijsen kondigde aan dat de opvolger een totaal ander type zou zijn en kwam uit bij Petrovic, die een contract tot het einde van het seizoen tekende.

Zeljko Petrovic tijdens zijn eerste training bij Willem II. Zeljko Petrovic tijdens zijn eerste training bij Willem II. Foto: Pro Shots

'Ik ga iets teweegbrengen'

De oud-speler van onder meer PSV en RKC Waalwijk beaamt dat Willem II onder zijn leiding een andere koers zal gaan varen. "Ik ben een ander type dan Koster. Het duurt ietsjes langer met mij. Stel me een vraag en ik geef op drie een antwoord. Het is een stempel en ook mijn charme. Ik verander ook niet, ik blijf wie ik ben."

Wel is Petrovic van plan om zich enigszins aan te passen. "Eén training is nog te weinig, dus mijn hand is nog niet zichtbaar. Maar ik ga iets teweegbrengen, iets veranderen. Ik heb me voorgenomen niet te lang te praten. Ik heb voor 100 procent een goed gevoel bij deze club. Tegen Ajax zag ik de bevestiging. Dat heeft me een nog beter gevoel gegeven."

Willem II hield Ajax donderdag lange tijd op 1-1, maar ging door twee goals in de slotfase toch met 3-1 onderuit in de Johan Cruijff ArenA. De 'Tricolores' zijn door een matige reeks resultaten afgezakt naar de zeventiende plaats en treffen zondag in eigen stadion hekkensluiter FC Emmen.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie