Trainer Andrea Pirlo van Juventus is niet bang dat het vakantiereisje van Cristiano Ronaldo een vervelend staartje gaat krijgen. De Italiaanse politie startte donderdag een onderzoek naar de Portugese superster, die met zijn trip de coronaregels zou hebben geschonden.

"Ronaldo was met verlof en hij mag doen wat hij wil in zijn privéleven", zei Pirlo vrijdag op een persconferentie. "Dat geldt voor alle spelers. Buiten het veld zijn het vrije burgers en iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen."

De voetbalvedette reisde volgens Italiaanse media dinsdag met zijn vriendin Georgina Rodríguez vanuit Turijn naar het 150 kilometer verder gelegen Courmayeur. Rodríguez plaatste op sociale media een video waarop te zien is dat het stel een tochtje maakt op een sneeuwscooter.

De Italiaanse regering staat niet toe dat mensen van de ene zogenoemde oranje zone naar de andere reizen, behalve als het echt noodzakelijk is. Piëmont, de regio waarin Turijn ligt, en Valle d'Aosta, de regio waarin Courmayeur ligt, vallen onder deze restricties.

Rodríguez vierde woensdag haar 27e verjaardag en plaatste op haar sociale media onder meer de video waarbij ze samen met Ronaldo op een sneeuwscooter zit. Het bericht werd snel verwijderd, maar het was genoeg voor de autoriteiten om een onderzoek te beginnen.

Juventus speelde woensdag in de Italiaanse beker tegen SPAL (4-0-zege), maar de 35-jarige Ronaldo kreeg rust van trainer Andrea Pirlo. De aanvaller is inmiddels weer in Turijn. 'Juve' gaat zaterdag in de Serie A op bezoek bij Sampdoria.