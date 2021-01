AZ strijdt zondag in de thuiswedstrijd tegen Ajax misschien wel voor een laatste kans om zich nog te mengen in de strijd om de titel in de Eredivisie. Als de Alkmaarders niet weten te winnen, dan wordt het wel heel lastig om de Amsterdammers nog te achterhalen.

"Zeg nooit nooit", bleef trainer Pascal Jansen vrijdag hoopvol op zijn persconferentie. "Ik hoorde Dick Advocaat laatst ook zeggen dat hij vorig seizoen met Feyenoord ook van ver is teruggekomen, dus het is nog te vroeg om conclusies te trekken."

AZ heeft als nummer vier na negentien speelrondes al tien punten achterstand op koploper Ajax. De ploeg verloor woensdag, drie dagen na de fraaie 2-3-zege op Feyenoord en alweer de zevende gewonnen Eredivisie-topper op rij, nog verrassend met 0-1 van FC Utrecht.

"Het seizoen is zondag nog niet afgelopen", aldus Jansen. "Maar het lijkt me duidelijk dat we niet op een achterstand van dertien punten willen komen. We willen winnen. En dat kan, want Ajax is soms ook kwetsbaar."

Zakaria Labyad maakte het enige doelpunt in de bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax (0-1). Zakaria Labyad maakte het enige doelpunt in de bekerwedstrijd tussen AZ en Ajax (0-1). Foto: Pro Shots

AZ werd in beker uitgeschakeld door Ajax

Om Ajax te verslaan, zal AZ beter voor de dag moeten komen dan anderhalve week geleden toen het werd uitgeschakeld door de huidige koploper van de Eredivisie in de achtste finales van het TOTO KNVB Beker-toernooi (0-1). AZ slaagde er tegen een B-elftal van Ajax nauwelijks in om kansen te creëeren.

"De les die we hebben geleerd is dat we een stuk agressiever moeten spelen dan op die avond", aldus Jansen. "Tegen PSV en Feyenoord deden we dat wel, maar tegen Ajax was het niet goed genoeg. Daardoor kwamen zij te makkelijk aan het voetballen. Dat moet zondag heel anders."

AZ beschikt tegen Ajax over een nagenoeg fitte selectie. Jansen moet het alleen stellen zonder de langdurig geblesseerden Dani de Wit en Jonas Svensson. Myron Boadu liep tegen FC Utrecht een lichte dijbeenblessure op en trainde vrijdag niet mee, maar hij sluit zaterdag waarschijnlijk weer aan bij de groep.

De kraker tussen AZ en Ajax begint zondag om 16.45 uur in het lege AFAS Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis. Vorig seizoen was AZ in beide ontmoetingen te sterk voor Ajax; met 1-0 in Alkmaar en later met 0-2 in Amsterdam.

