PSV-trainer Roger Schmidt weet nog niet of hij zondag in de uitwedstrijd tegen Feyenoord kan beschikken over Denzel Dumfries en Cody Gakpo. Beide spelers zijn nog niet helemaal hersteld van blessures. Mario Götze sluit zeer waarschijnlijk eind volgende week weer aan bij de groepstraining in Eindhoven.

"We zullen zaterdag bekijken of Cody en Denzel zondag mee kunnen doen", zei Schmidt vrijdag op zijn persconferentie. "Het zal erom spannen."

De 24-jarige Dumfries ging dinsdag in de blessuretijd van het uitduel met FC Emmen kermend van de pijn naar de grond met een ogenschijnlijk zware knieblessure. Na afloop was al duidelijk dat de kwetsuur minder ernstig was dan in eerste instante werd gevreesd.

Gakpo raakte twee weken geleden tegen Sparta geblesseerd aan zijn voet nadat hij juist net was hersteld van een enkelkwetsuur. Schmidt vreesde de aanvaller voor lange tijd kwijt te zijn, maar kan dus mogelijk al zondag over Gakpo beschikken.

Een andere meevaller voor Schmidt is dat Götze bijna is hersteld van een spierblessure. De voormalig international van Duitsland hervat in de loop van volgende week de groepstraining.Minder goed gaat het met Noni Madueke. Een spierblessure houdt de achttienjarige aanvaller, die dit seizoen al zes keer scoorde, nog zeker drie tot vier weken aan de kant.

De wedstrijd tussen nummer vijf Feyenoord en nummer twee PSV begint zondagmiddag om 14.30 uur in De Kuip en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

