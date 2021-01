Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis heeft vrijdag in een gesprek met Dick Advocaat en technisch directeur Frank Arnesen verteld dat de spelers nog alle vertrouwen in de trainer hebben.

"Ik heb namens de spelersgroep aangegeven dat wij 100 procent achter Advocaat staan", zegt Berghuis vrijdag in gesprek met ESPN. "Het werd me gevraagd door de trainer en daar is geen twijfel over mogelijk."

Er ontstonden deze week twijfels over de toekomst van de 73-jarige Advocaat, die sowieso na dit seizoen bij Feyenoord vertrekt. De Rotterdammers verloren woensdag op bezoek bij sc Heerenveen hun derde competitieduel op rij (3-0) en na dat duel was Advocaat hevig teleurgesteld.

"De bezetenheid om te winnen zag je meer bij Heerenveen dan bij ons. Ik wil wel horen wat de spelers daarover te zeggen hebben. Er is niks aan de hand, al is het natuurlijk slecht dat we drie competitieduels op rij verliezen", zei de ervaren coach toen tegen ESPN.

Eredivisie-toppers in januari 10-01: Ajax-PSV 2-2

13-01: PSV-AZ 1-3

17-01: Ajax-Feyenoord 1-0

24-01: Feyenoord-AZ 2-3

31-01 14.30 uur: Feyenoord-PSV

31-01 16.45 uur: AZ-Ajax

Spelers niet blij met opmerking Advocaat

Dat gesprek met de spelers werd vrijdagochtend dus een onderhoud met Berghuis. De captain liet Advocaat weten dat de spelersgroep er niet blij mee is dat de trainer in Heerenveen - niet voor het eerst dit seizoen - zei dat Feyenoord minder kwaliteit heeft dan de concurrentie.

"We hebben bij hem aangegeven dat wij dat niet vinden. En ook niet zo voelen", aldus Berghuis. "We waren er duidelijk over dat we niet blij zijn met die opmerking. De trainer legde uit dat hij het puur over deze ene wedstrijd had. Daarmee is dat geaccepteerd en gaan we weer door. Het is nooit persoonlijk."

Feyenoord speelt zondag vanaf 14.30 uur de topper tegen PSV in De Kuip.

