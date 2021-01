Dick Advocaat maakt het seizoen af als trainer van Feyenoord. De trainer had vrijdag met aanvoerder Steven Berghuis en technisch directeur Frank Arnesen een goed gesprek over zijn positie in Rotterdam.

"Als het voor Feyenoord het beste zou zijn, ben ik de eerste die opstapt. Maar dat heb ik nooit overwogen. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de groep achter me staat, al heb ik wel gehoord dat er een beetje irritatie was over mijn opmerkingen", zei Advocaat vrijdag op zijn persconferentie.

Er ontstonden deze week twijfels over de toekomst van de 73-jarige Advocaat, die sowieso na dit seizoen bij Feyenoord vertrekt. De Rotterdammers verloren woensdag op bezoek bij sc Heerenveen hun derde competitieduel op rij (3-0) en na dat duel was Advocaat hevig teleurgesteld.

In het gesprek van vrijdag liet Berghuis weten dat de spelersgroep er niet blij mee is dat de trainer in Heerenveen - niet voor het eerst dit seizoen - zei dat Feyenoord minder kwaliteit heeft dan de concurrentie.

"Maar ze namen het anders op dan ik het bedoelde. Daar zat de irritatie", aldus Advocaat. "Als je zo speelt, vind ik dat er reuring moet zijn. Dat kan op zich geen kwaad. Een conflictsituatie moet er altijd zijn bij een topclub. Je moet elkaar prikkelen. Je kunt niet iedereen pleasen."

Eredivisie-toppers in januari 10-01: Ajax-PSV 2-2

13-01: PSV-AZ 1-3

17-01: Ajax-Feyenoord 1-0

24-01: Feyenoord-AZ 2-3

31-01 14.30 uur: Feyenoord-PSV

31-01 16.45 uur: AZ-Ajax

'Je lot moet nooit in handen van de spelers liggen'

De trainer benadrukte wel dat de mening van de spelers voor hem niet doorslaggevend was. "Als trainer moet je je lot nooit in handen van de spelersgroep leggen. Dat heb ik dus ook nooit gedaan", zei hij.

"Als ik iets zou doen dat niet goed is voor Feyenoord, dan had ik zelf de conclusie moeten trekken. Maar zo hebben we er nooit over gesproken. De spelers kwamen nu vooral met hoe ze over mijn uitspraken dachten. Meer niet."

Iets eerder op de dag liet Berghuis voor de camera van ESPN al weten hoe het gesprek was verlopen. "Ik heb namens de spelersgroep aangegeven dat wij 100 procent achter Advocaat staan. Het werd me gevraagd door de trainer en daar is geen twijfel over mogelijk", zei de aanvoerder.

"We hebben bij hem aangegeven dat wij niet vinden dat we minder kwaliteit hebben dan de concurrentie. We waren er duidelijk over dat we niet blij zijn met die opmerking. De trainer legde uit dat hij het puur over deze ene wedstrijd had. Daarmee is dat geaccepteerd en gaan we weer door. Het is nooit persoonlijk."

Feyenoord speelt zondag vanaf 14.30 uur de topper tegen PSV in De Kuip.

