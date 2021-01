Gareth Southgate neemt deel aan een onderzoek van de Engelse voetbalbond FA naar het verband tussen dementie en koppen. De bondscoach van Engeland wil andere oud-voetballers het goede voorbeeld geven.

De FA steunt momenteel twee onderzoeken: zowel de universiteit van Nottingham als die van Londen gaat in kaart brengen welke rol het vele koppen van de bal speelt bij mogelijke dementie onder oud-voetballers.

"Het is een ongelooflijk belangrijke kwestie en ik ben heel blij dat ik mijn steentje kan bijdragen. Omdat ik vijftig jaar ben, kom ik in aanmerking voor deelname aan een onderzoek dat cruciale en waardevolle inzichten kan geven", zegt Southgate vrijdag op de site van de FA.

"Ik zou iedere oud-profvoetballer willen aanmoedigen om ook mee te doen. Onze betrokkenheid is essentieel als we betere inzichten willen krijgen. Meedoen kan online of telefonisch."

De recent overleden Nobby Stiles, die deel uitmaakte van het beroemde Engelse elftal uit 1966, bleek alzheimer te hebben gekregen door het koppen. Foto: Pro Shots

Engelsen zijn al lang bezig met gevaar van koppen

De mogelijke gevaren van koppen zijn al langer onderwerp van gesprek in Engeland, waar recent onderzoek aantoonde dat profvoetballers een 3,5 keer zo grote kans op ernstige hersenschade hebben als anderen.

Van het beroemde Engelse elftal dat in 1966 wereldkampioen werd, hebben inmiddels vijf spelers dementie, onder wie Manchester United-icoon Sir Bobby Charlton. Recent onderzoek wees uit dat de in oktober op 78-jarige leeftijd overleden Nobby Stiles alzheimer had gekregen door het koppen.

In november schaarde een aantal Engelse oud-profvoetballers zich al achter een campagne die wijst op de gevaren van koppen. Bovendien wordt in Engeland inmiddels getest met een extra wissel wanneer wordt vermoed dat iemand een hersenschudding heeft.