Klaas-Jan Huntelaar maakt zaterdag in het uitduel met Werder Bremen zijn rentree bij Schalke 04. De 37-jarige spits, die eerder deze maand overkwam van Ajax, moest zijn rentree uitstellen vanwege een kuitblessure, maar is inmiddels fit genoeg om in actie te komen.

"Ik kan niet wachten om eindelijk weer voor Schalke te gaan spelen", zei Huntelaar vrijdag op een persconferentie. "In mijn laatste wedstrijd voor Ajax heb ik mijn kuit licht geblesseerd. Inmiddels gaat het beter en heb ik weer grote delen van de training mee kunnen doen."

Trainer Christian Gross heeft Huntelaar opgenomen in zijn selectie en kondigde op dezelfde persconferentie aan dat het de bedoeling is dat de voormalige international zaterdag in Bremen in ieder geval een deel van het duel mee zal doen.

Huntelaar heeft zelf het gevoel dat hij ook de volledige wedstrijd in actie zou kunnen komen. "Na mijn blessure had ik natuurlijk wat revalidatietraining nodig, maar in principe ben ik gewoon fit genoeg om negentig minuten te spelen. Ik verheug me erop om weer op het veld te staan."

Schalke-trainer Christian Gross kan zaterdag voor het eerst een beroep doen op Klaas-Jan Huntelaar. Foto: Pro Shots

'Zou heel dom zijn om nu geen beroep op Klaas-Jan te doen'

Schalke 04 kan de hulp van Huntelaar goed gebruiken. De gevallen voetbalgrootmacht staat onderaan in de Bundesliga en won dit seizoen pas één keer. De achterstand op FC Köln, dat op een nacompetitieplek staat, is acht punten.

Gross wil de rentree van Huntelaar, die tussen 2010 en 2017 in 175 duels 82 keer scoorde voor Schalke, dan ook niet langer uitstellen. "Het zou heel dom van ons zijn om nu geen beroep op de ervaring van Huntelaar te doen. Hij kan zijn medespelers ondersteunen, maar in de eerste plaats verwachten we natuurlijk goals van hem. En ik weet ook zeker dat hij daarin gaat slagen. We hebben veel vertrouwen in hem."

De wedstrijd tussen nummer dertien Werder Bremen en Schalke 04 begint zaterdag om 15.30 uur.

