Willem II heeft Zeljko Petrovic vrijdag aangesteld als zijn nieuwe trainer. De 55-jarige Montenegrijn komt over van Feyenoord en is in Tilburg de opvolger van de dinsdag ontslagen Adrie Koster.

Petrovic heeft een contract getekend tot het einde van het seizoen, meldt Willem II op zijn site. Hij leidt vrijdag al de training en zit zondag op de bank bij de degradatiekraker tegen FC Emmen.

"We zijn in een situatie beland waarin het realiseren van lijfsbehoud in de Eredivisie ons doel is geworden. We zijn ervan overtuigd dat Zeljko een trainer is met wie we dat samen kunnen bereiken. Persoonlijk ken ik de kwaliteiten van Zeljko nog goed uit mijn tijd als speler bij HSV", zegt technisch directeur Joris Mathijsen.

Petrovic was assistent van trainer Dick Advocaat bij Feyenoord en vervulde die rol ook bij Servië, Sunderland en FC Utrecht. Advocaat vertrekt na dit seizoen bij Feyenoord.

In het seizoen 2016/2017 was Petrovic bij ADO Den Haag voor het laatst hoofdtrainer in de Eredivisie. Foto: Pro Shots

Petrovic was hoofdtrainer bij RKC en ADO

Als hoofdtrainer werkte Petrovic bij het Portugese Boavista, RKC Waalwijk, het Japanse Urawa Red Diamonds, Al Shaab uit de Verenigde Arabische Emiraten, ADO Den Haag, het Bulgaarse Botev Plovdiv en Inter Zapresic uit Kroatië. Nergens stond hij langer dan een seizoen aan het roer.

Bij ADO, zijn laatste klus als hoofdtrainer in de Eredivisie, werd Petrovic in februari 2017 na amper acht maanden ontslagen vanwege de slechte resultaten.

Succestrainer Koster moest deze week om dezelfde reden vertrekken bij Willem II. De 'Tricolores' reikten onder zijn leiding in het seizoen 2018/2019 nog tot de bekerfinale en haalden vorig seizoen Europees voetbal, maar staan nu teleurstellend zeventiende.

De komende twee wedstrijden worden zeer belangrijk voor Willem II, dat donderdag nog met 3-1 van Ajax verloor. De club treft zondag in eigen stadion hekkensluiter FC Emmen en krijgt een week later nummer zestien ADO Den Haag op bezoek.

