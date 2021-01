Davy Klaassen heeft er alle vertrouwen dat hij de loodzware maand januari zondag goed kan afsluiten met Ajax. De Amsterdammers, die donderdag mede dankzij een doelpunt van de middenvelder met 3-1 van Willem II wonnen, gaan dan op bezoek bij AZ.

Ajax had het lang moeilijk met Willem II en wankelde onlangs ook tegen PSV, FC Twente, Feyenoord en Fortuna Sittard. Toch werden, op een gelijkspel tegen concurrent PSV na, alle wedstrijden in deze drukke maand gewonnen.

"We staan bovenaan en zijn dus nog de meest stabiele club van de Eredivisie. Dat blijft het belangrijkste", aldus de 27-jarige Klaassen, die tegen Willem II na rust voor de openingstreffer zorgde.

"Voor de winterstop hadden we een periode waarin de eerste of tweede kans raak was. Dat is de laatste weken niet het geval. Zo maken we het onszelf soms onnodig lastig, maar het is geen toeval dat we de meeste duels wel winnen."

Davy Klaassen zorgde tegen Willem II op artistieke wijze voor de openingstreffer.

'We winnen vaak door een invaller'

Volgens Klaassen is de brede selectie van Ajax in het voordeel van de 34-voudig landskampioen. Zo maakten invallers Brian Brobbey en Dusan Tadic in de slotfase het verschil tegen Willem II. En onlangs werd AZ in het bekertoernooi al verslagen met een sterk gewijzigde opstelling.

"Ook toen zag je dat we het dit seizoen met 20 of zelfs 25 man doen. We winnen ook vaak onze wedstrijden door een invaller", aldus Klaassen, die tegen Willem II voor het eerst dit seizoen op zijn 'oude' positie als aanvallende middenvelder stond.

De Hilversummer moest daarbij nog een beetje wennen aan de wisselwerking met de nieuwe spits Sébastien Haller. "Vaak moet je even samenspelen om een klik te krijgen, maar we zijn heel blij met hem. Hij is nu al heel belangrijk voor ons."

Ajax heeft als Eredivisie-koploper een voorsprong van vier punten op nummer twee PSV. Vitesse staat derde, op zes punten achterstand. De uitwedstrijd tegen nummer vier AZ, dat tien punten toegeeft op de Amsterdammers, begint zondag om 16.45 uur.

