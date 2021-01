De KNVB komt met een richtlijn voor deelname aan sportevenementen en wedstrijden in landen waar de mensenrechten in het geding zijn. Door met de overheid het convenant Mensenrechten & Sport te sluiten, hoopt de KNVB de situatie in bepaalde landen te verbeteren, meldt de Volkskrant donderdag.

De richtlijn is bedoeld om in samenwerking met overheden en mensenrechtenorganisaties meer onderzoek te doen naar de situatie in omstreden landen, misstanden bekend te maken, gesprekken te voeren en druk uit te oefenen om de situatie te verbeteren.

Een van die omstreden landen is Qatar, waar in 2022 het WK voetbal wordt gehouden. Buitenlandse arbeiders die daar meewerken aan de voorbereidingen op het WK worden volgens mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch slecht behandeld.

"Iedereen worstelt met Qatar. De KNVB had ook liever gehad dat het WK ergens anders was gehouden. Nu is er onlangs weer een groot judotoernooi geweest in Qatar. Daarbij is geen of nauwelijks aandacht geweest voor andere zaken dan de sport zelf", zegt secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB tegen de Volkskrant.

"Met zo'n convenant kunnen we gecoördineerd en gezamenlijk druk zetten en proberen verandering te bewerkstelligen, door over een breed front samen te werken."

Convenant moet discussie verminderen

De KNVB wil toernooien in omstreden landen niet boycotten, omdat sport volgens de organisatie niet de dupe mag zijn van mensenrechtenschendingen. Bovendien zet een toernooi als het WK de problemen met mensenrechten in een land als Qatar juist op de kaart, zei de bond eerder tegen NU.nl.

Tegelijkertijd wil de KNVB wanbeleid niet negeren. Het convenant Mensenrechten & Sport moet meer duidelijkheid bieden over hoe om te gaan met zulke situaties en de discussie hierover verminderen.

Vrijdag houdt de KNVB, die hoopt dat andere sportorganisaties meedoen met het initiatief, een online symposium over het WK voetbal in Qatar.