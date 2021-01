Trainer Erik ten Hag hoopt nog altijd dat Brian Brobbey zijn aflopende contract bij Ajax gaat verlengen. De talentvolle spits, die na dit seizoen transfervrij dreigt te vertrekken, behoedde de Amsterdammers donderdagavond voor puntenverlies tegen Willem II (3-1).

"We willen Brobbey heel graag behouden", benadrukte Ten Hag na het duel in de Johan Cruijff ArenA nog maar eens bij ESPN. "Hij kan bij ons een heel mooi contract tekenen en een mooie toekomst tegemoet gaan. Hij is jong, gretig en heeft alle eigenschappen die je wenst voor een Ajax-spits."

De achttienjarige Brobbey en Ajax zijn al langer in gesprek over de verlenging van zijn contract, maar de onderhandelingen verlopen zeer moeizaam. Vanwege de huidige situatie verscheen de spits na het duel met Willem II niet voor de camera, terwijl hij als invaller juist een hoofdrol opeiste in Amsterdam.

Amper een minuut na zijn invalbeurt zorgde Brobbey in de 83e minuut voor de 2-1. Vier minuten later gaf hij de assist bij de beslissende treffer van Dusan Tadic, waardoor Ajax duur puntenverlies bespaard bleef tegen Willem II.

'Brobbey zorgde precies voor het effect dat nodig was'

Ten Hag genoot van de manier waarop de veelbesproken Brobbey zijn stempel op de wedstrijd drukte. "Hij scoorde wel heel snel na zijn invalbeurt, dat heeft hij heel goed gedaan. Brobbey zorgde precies voor het effect dat nodig was."

De treffer van Brobbey kwam als geroepen voor Ajax, want de koploper van de Eredivisie had het eigenlijk de hele wedstrijd zwaar tegen Willem II. Ajax was te slordig en creëerde te weinig kansen om de Tilburgers in een eerder stadium opzij te zetten, al zag Ten Hag dat anders.

"We creëerden genoeg kansen en Willem II heeft voor rust geen mogelijkheid gehad. Maar als je je kansen niet afmaakt, krijg je een moeilijke wedstrijd tegen zo'n scherpe tegenstander", zei Ten Hag, die zijn ploeg ondanks het moeizame spel van de laatste tijd de vierde competitiezege op rij zag boeken.

"De mentaliteit van de ploeg is de laatste weken geweldig. Voetballend kunnen we beter, maar met deze spirit zijn we op de goede weg."

