Liverpool heeft donderdag na vijf competitiewedstrijden zonder zege weer eens een overwinning geboekt. Op bezoek bij Tottenham Hotspur zegevierde de regerend kampioen met 1-3.

Nadat Liverpool in de afgelopen vier Premier League-duels niet tot scoren kwam, wist Roberto Firmino diep in de blessuretijd van de eerste helft weer eens het doel te vinden. De Braziliaan kon simpel binnentikken uit een voorzet van Sadio Mané.

Twee minuten na de pauze was het opnieuw raak voor 'The Reds'. Een poging van Mané viel uit de rebound voor de voeten van Trent Alexander-Arnold, die met een fraai schot voor de 0-2 zorgde.

De ploeg van manager Jürgen Klopp slaagde er niet in om die marge lang vast te houden, want anderhalve minuut later lag de bal achter Liverpool-doelman Alisson. De Braziliaanse sluitpost had geen antwoord op een fenomenaal schot van Pierre-Emile Højbjerg, die door Steven Bergwijn in stelling was gebracht.

Nadat een treffer van Mohamed Salah na tussenkomst van de VAR - Firmino had eerder in de aanval hands gemaakt - was afgekeurd, was het in de 65e minuut wel raak voor Liverpool. Ditmaal was Mané, die een prachtige voorzet van Alexander-Arnold hard tegen de touwen knalde, het eindstation van een fraaie aanval.

Steven Bergwijn werd tegen Liverpool na tachtig minuten gewisseld. Steven Bergwijn werd tegen Liverpool na tachtig minuten gewisseld. Foto: ANP

Liverpool boekte nog geen competitiezege in 2021

Tottenham drong in het restant nog wel aan, maar was niet meer bij machte om Liverpool, waar Georginio Wijnaldum de volledige wedstrijd meespeelde, aan het wankelen te brengen. Ook Gareth Bale, die tien minuten voor tijd in het veld kwam voor Bergwijn, kon het verschil niet maken.

Liverpool maakte met de zege in het Tottenham Hotspur Stadium een einde aan een slechte reeks. De laatste Premier League-overwinning werd op 19 december (0-7 bij Crystal Palace) geboekt en daarna wist de club uit Merseyside vijf competitiewedstrijden op rij niet te winnen. In de FA Cup werd er tussendoor nog wel gewonnen bij Aston Villa.

Liverpool stijgt dankzij de zege naar de vierde plek in de Premier League en heeft nog vier punten achterstand op koploper Manchester City, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. Tottenham Hotspur heeft vier punten minder dan Liverpool en staat zesde.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League