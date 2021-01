Ajax heeft donderdag vooral dankzij Brian Brobbey een benauwde zege geboekt in de Eredivisie-wedstrijd tegen Willem II. De achttienjarige spits kwam in de slotfase bij 1-1 in het veld en bracht de Amsterdammers met een goal en een assist een 3-1-overwinning in de Johan Cruijff ArenA.

Na een zwakke eerste helft van Ajax was het halverwege nog 0-0 in de Johan Cruijff ArenA. Davy Klaassen maakte kort na rust met een halve omhaal de 1-0, maar door een treffer van Vangelis Pavlidis dreigde puntenverlies voor Ajax.

Met zijn eerste balcontact schoot Brobbey Ajax in de 83e minuut weer op voorsprong, waarna hij Tadic in staat stelde 3-1 te maken. Zo ontsnapte de thuisploeg tegen de degradatiekandidaat, die dinsdag trainer Adrie Koster ontsloeg.

Zeker met het oog op de nederlagen van AZ, Vitesse en Feyenoord woensdag doet Ajax zeer goede zaken in de titelstrijd. Nummer twee PSV, die dinsdag met 0-2 won bij FC Emmen, staat op vier punten.

Komende zondag speelt Ajax thuis tegen AZ en met Feyenoord-PSV staat er die dag nog een topper op het programma. Willem II, waar interim-trainer Gery Vink voorlopig de honneurs waarneemt, wacht zondag ook een belangrijke wedstrijd. De nummer 17 neemt het thuis op tegen hekkensluiter FC Emmen.

Eredivisie-toppers in januari 10-01: Ajax-PSV 2-2

13-01: PSV-AZ 1-3

17-01: Ajax-Feyenoord 1-0

24-01: Feyenoord-AZ 2-3

31-01 14.30 uur: Feyenoord-PSV

31-01 16.45 uur: AZ-Ajax

Ten Hag zet Tadic op de bank

Drie dagen voor de topper tegen AZ koos Ten Hag ervoor om Dusan Tadic rust te geven en Edson Álvarez in de basis te zetten tegen Willem II. Quincy Promes stond voorin op de vleugel en Klaassen mocht het achter de spits proberen.

Klaassen had het moeilijk op zijn nieuwe positie, terwijl Ajax maar moeizaam tot kansen kwam. Het meest hachelijke moment in de eerste helft voor het Willem II-doel was geen uitgespeelde aanval, maar een afstandsschot in de 26e minuut van Daley Blind, dat verlengd werd door Sébastien Haller. Via de onderkant van de lat stuiterde de bal terug het veld in.

Ajax stichtte verder nog wat gevaar via schoten van Antony en Noussair Mazraoui, maar die konden keeper Jorn Brondeel niet verontrusten. Een omhaal van Klaassen ging op slag van rust naast. Ondertussen loerde Willem II op de counter, resulterend in twee schoten van Ché Nunnely.

De 1-0 van Davy Klaassen. De 1-0 van Davy Klaassen. Foto: Pro Shots

Pavlidis is eindstation van fraaie aanval

Het matige spel en de 0-0-ruststand deden Ten Hag besluiten Tadic alsnog in te brengen. Zes minuten later was het 1-0 en ditmaal was de (halve) omhaal van Klaassen wel raak. Bij een corner bracht Álvarez de bal het strafschopgebied in, Klaassen controleerde en werkte vervolgens op knappe wijze af.

Twee minuten later schoot Antony naast. Ajax hoopte snel uit te lopen, maar in de 62e minuut was het weer gelijk door een doelpunt van Pavlidis. De Griek was het eindstation van een fraaie Tilburgse combinatie en rondde oog-in-oog met André Onana koel af (1-1).

Omdat Ajax ook na rust niet overtuigde, mocht Willem II denken een resultaat in de ArenA. En op het moment dat Haller 73e minuut kon binnenkoppen, hield keeper Jorn Brondeel zijn ploeg met een uitstekende redding op de been.

Elf minuten voor tijd had Brondeel ook een antwoord op een kopbal van Álvarez en toen hij uit positie was, tikte Tadic naast. Puntenverlies dreigde voor de ploeg van Ten Hag, die acht minuten voor tijd Brobbey bracht als extra spits.

Een minuut later was de jonge aanvaller, die maandag zijn negentiende verjaardag viert, goud waard voor de thuisploeg. Hij schoot op knappe wijze een voorzet van Tadic binnen (1-2) en zorgde voor opluchting bij Ajax. Drie minuten later waren de rollen omgedraaid. Brobbey bediende Tadic, die eenvoudig afwerkte en de 3-1-eindstand op het scorebord zette.

