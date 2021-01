Dirk Kuijt verwacht binnenkort meer te kunnen vertellen over de rol die hij bij Feyenoord gaat vervullen. De Katwijker werd lange tijd genoemd als hoofdtrainer voor volgend seizoen, maar door de aanstelling van Arne Slot is dat geen optie meer.

"Ik ben met Feyenoord in gesprek. We hopen binnenkort samen naar buiten te treden over hoe ik mijn trainerscarrière een vervolg ga geven", zei Kuijt donderdagavond bij Ziggo Sport, waar hij voor het eerst aan tafel zat als analist.

De 104-voudig international leidde Feyenoord in het seizoen 2016/2017 naar de landstitel en zette daarna een punt achter zijn loopbaan. Kuijt liep sindsdien mee met voormalig technisch directeur Martin van Geel en was trainer van Feyenoord onder negentien jaar, met als doel om op termijn hoofdtrainer van de hoofdmacht te worden.

Zijn zaakwaarnemer Rob Jansen bevestigde in mei 2020 dat Feyenoord van plan was om Kuijt vanaf de zomer van 2021 hoofdcoach te maken, met John de Wolf, Alfons Groenendijk en Henrik Larsson als assistenten. Een maand later gaf Kuijt vanwege zijn gestrande huwelijk aan zich even niet meer op zijn trainerscarrière te willen richten.

Afspraken Kuijt met Van Geel nog steeds geldig

Bovendien maakte Feyenoord in december bekend dat Slot volgend seizoen Dick Advocaat opvolgt als hoofdcoach, waardoor het de vraag is welke rol Kuijt wél gaat invullen bij Feyenoord. Volgens de oud-aanvaller zijn de gemaakte afspraken onder de in 2019 vertrokken Van Geel nog altijd geldig.

"Toen ik stopte had Feyenoord bepaalde doelen met mij en die zijn door de tijd hetzelfde gebleven. Na Van Geel heb ik ook met interim-directeur Sjaak Troost en Frank Arnesen (de huidige technisch directeur, red.) veel contact gehad", aldus Kuijt.

"De afgelopen twee, drie jaar heb ik heel veel ervaring op mogen doen binnen de club. Als speler kende ik natuurlijk al heel veel, maar de andere kant van de organisatie heb ik nu ook leren kennen. Ik ben al een ervaring rijker."