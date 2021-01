Sparta Rotterdam en FC Twente hebben donderdag op Het Kasteel doelpuntloos gelijkgespeeld. Voor de ploeg van trainer Ron Jans was het de vierde keer op rij dat er niet werd gewonnen in de Eredivisie.

Zowel Sparta als Twente had op Spangen grote moeite om kansen te creëren en speelde de bal in een laag tempo rond. Het leverde een saaie wedstrijd op, die maar weinig hoogtepunten kende.

Basisdebutant Luciano Narsingh, die eerder deze maand op huurbasis overkwam van Feyenoord, had de bezoekers na drie minuten op voorsprong kunnen zetten, maar de flankspeler liep zich vast op Sparta-doelman Maduka Okoye. Het grootste Rotterdamse gevaar kwam voor rust van Miguel Pinto, die een harde voorzet nipt aan al zijn medespelers voorbij zag gaan.

Na de pauze was het spelbeeld niet veel beter, al kwam Sparta sterk uit de startblokken. Een minuut na rust dook Abdou Harroui op voor het doel van Joël Drommel, maar de middenvelder moest oog in oog met de Twentse doelman zijn meerdere erkennen in de sluitpost.

Sparta en FC Twente maakten er donderdag geen spektakelstuk van op Het Kasteel. Sparta en FC Twente maakten er donderdag geen spektakelstuk van op Het Kasteel. Foto: ANP

Danilo komt teenlengte tekort voor treffer

Een kwartier voor tijd zorgde Issah Abass met een scherpe voorzet namens de bezoekers voor wat gevaar. Ajax-huurling Danilo kwam echter een teenlengte tekort om binnen te tikken.

Aan de andere kant had Danzell Gravenberch er met een hard schot vijf minuten voor tijd ook nog voor kunnen zorgen dat de drie punten in Rotterdam bleven, maar zijn inzet werd goed gepakt door Drommel. In blessuretijd werd een kopbal van Tyronne Ebuehi nog gepakt door Okoye, die daarmee de 0-0 in stand hield.

FC Twente, dat bovendien voor het tweede achtereenvolgende duel niet wist te scoren, blijft steken op de zevende plaats in Eredivisie. Sparta maakt ondanks het gelijkspel een sprong van de veertiende naar de tiende plek.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie