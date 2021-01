Noa Lang heeft Club Brugge donderdagavond met een doelpunt aan de zesde overwinning op rij geholpen in de Jupiler Pro League. De Belgen wonnen de stadsderby tegen Cercle Brugge met 1-2.

Het onderonsje tussen de twee clubs uit Brugge had een sterke Nederlandse tint. Met Lang, Bas Dost, Ruud Vormer, Stefano Denswil (allen Club Brugge) en Anthony Musaba (Cercle Brugge) stonden liefst vijf Nederlanders aan de aftrap.

De twintigjarige Musaba, die eerder voor NEC en AS Monaco speelde, tekende in de 28e minuut voor de openingstreffer in het Jan Breydelstadion. Brandon Mechele trok de stand in de 37e minuut gelijk namens Club Brugge.

Na rust kwamen de bezoekers op voorsprong dankzij twee Nederlanders. De 31-jarige Dost, die begin deze maand overkwam van Eintracht Frankfurt en tot dit duel in elke wedstrijd scoorde, gaf de bal voor op Lang en die tikte binnen. Voor de 21-jarige vleugelspeler was het al zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

Het doelpunt van Lang, die vijf minuten na zijn goal in de 63e minuut gewisseld werd, was genoeg voor Club Brugge om de zesde zege op rij te boeken. Het laatste puntenverlies van de regerend landskampioen dateert van 20 december. Met 54 punten uit 24 wedstrijden gaat Club Brugge fier aan kop in de competitie.

