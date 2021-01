Noa Lang heeft Club Brugge donderdagavond met een doelpunt aan de zesde overwinning op rij geholpen in de Jupiler Pro League. De Belgen wonnen de stadsderby tegen Cercle Brugge met 1-2. In Italië bereikte Napoli zonder veel moeite de halve finales van de Coppa Italia.

Het onderonsje tussen de twee clubs uit Brugge had een sterke Nederlandse tint. Met Lang, Bas Dost, Ruud Vormer, Stefano Denswil (allen Club Brugge) en Anthony Musaba (Cercle Brugge) stonden liefst vijf Nederlanders aan de aftrap.

De twintigjarige Musaba, die eerder voor NEC en AS Monaco speelde, tekende in de 28e minuut voor de openingstreffer in het Jan Breydelstadion. Brandon Mechele trok de stand in de 37e minuut gelijk namens Club Brugge.

Na rust kwamen de bezoekers op voorsprong dankzij twee Nederlanders. De 31-jarige Dost, die begin deze maand overkwam van Eintracht Frankfurt en tot dit duel in elke wedstrijd scoorde, gaf de bal voor op Lang en die tikte binnen. Voor de 21-jarige vleugelspeler was het al zijn achtste competitietreffer van het seizoen.

Het doelpunt van Lang, die vijf minuten na zijn goal in de 63e minuut gewisseld werd, was genoeg voor Club Brugge om de zesde zege op rij te boeken. Het laatste puntenverlies van de regerend landskampioen dateert van 20 december. Met 54 punten uit 24 wedstrijden gaat Club Brugge fier aan kop in de competitie.

Bas Dost juicht na zijn assist op Noa Lang. Bas Dost juicht na zijn assist op Noa Lang. Foto: Pro Shots

Napoli zonder veel moeite naar halve finales Coppa Italia

In Italië bereikte Napoli dankzij een sterke eerste helft de halve finales van de Coppa Italia. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso rekende in Stadio Diego Armando Maradona af met Spezia (4-2), waar doelman Jeroen Zoet op de bank zat.

Bij rust leidde Napoli al met 4-0 door doelpunten van Kalidou Koulibaly, oud-PSV'er Hirving Lozano, Matteo Politano en Eljif Elmas. In de laatste twintig minuten deed Spezia nog wat terug door in een tijdsbestek van drie minuten twee keer te scoren, maar de comeback kreeg verder geen vervolg.

Napoli is de laatste club die zich voor de halve finales plaatst, nadat Internazionale, Juventus en Atalanta zich deze week al bij de laatste vier voegden. De halve finales gaan over twee wedstrijden. Napoli wacht dan een tweeluik met Atalanta en Internazionale speelt tegen Juventus.

De Coppa Italia werd vorig seizoen gewonnen door Napoli, dat Juventus na een strafschoppenserie versloeg. Het was de zesde keer dat de ploeg uit Napels het bekertoernooi won.