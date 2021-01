Technisch directeur Stan Valckx gaat ervan uit dat Giorgos Giakoumakis het seizoen gewoon bij VVV-Venlo afmaakt. De 26-jarige Griek staat door zijn vier doelpunten tegen Vitesse van woensdagavond al op twintig competitietreffers dit seizoen.

"De kans wordt steeds groter dat Giakou bij ons blijft. En ik hoop ook dat hij blijft", zegt Valckx donderdag in gesprek met De Telegraaf. "Er is zeker belangstelling voor hem, maar het moet interessant zijn voor ons als club en voor Giakou zelf."

"Tot nu is er nog niets geweest dat voor ons allebei interessant was. Giakoumakis staat er zelf heel reëel in. Hij weet ook dat de kans groot is dat er in de zomer veel interessantere opties voor hem komen."

Giakoumakis kwam afgelopen zomer over van AEK en tekende een tweejarig contract bij VVV, met de optie op nog een seizoen. De spits groeide razendsnel uit tot de revelatie van dit Eredivisie-seizoen en maakte tegen Vitesse zijn derde hattrick van het seizoen. Tegen ADO Den Haag (1-4-winst) in januari scoorde hij ook al vier keer.

Giorgos Giakoumakis scoorde tegen Vitesse liefst vier keer. Foto: Pro Shots

'Niemand had kunnen voorzien dat hij zoveel zou scoren'

De laatste speler die na negentien speelronden al op twintig Eredivisie-treffers stond, was Ruud van Nistelrooij in het seizoen 1999/2000 namens PSV. De bizarre doelpuntenproductie van Giakoumakis komt als een verrassing, want bij zijn vorige clubs (PO Atsalenios, Platanias FC, Episkopi FC, AEK, OFI Kreta en het Poolse Górnik Zabrze) stond hij niet bepaald bekend als goalgetter.

"Dat hij zoveel zou gaan scoren, had niemand kunnen voorzien", geeft Valckx toe. "Als je puur op zijn statistieken was afgegaan, dan had je hem niet gehaald. Maar wij kijken ook naar andere dingen. We zochten een spits die de mouwen wilde opstropen en voor het team wilde spelen. Die kwaliteiten zagen we terug bij Giakoumakis."

Geïnteresseerde clubs hebben nog maar een paar dagen om Giakoumakis te halen, want de winterse transferwindow sluit maandag om 23.59 uur. Mede door de doelpuntenproductie van de Griek bezet VVV momenteel de twaalfde plek in de Eredivisie met 22 punten, op veilige afstand van de degradatiezone.

