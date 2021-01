Ajax begint donderdag met Edson Álvarez en en Quincy Promes aan de thuiswedstrijd tegen Willem II. Aanvoerder Dusan Tadic begint voor de tweede keer dit Eredivisie-seizoen op de bank.

Bij afwezigheid van Tadic wordt de voorhoede gevormd door Promes, Sébastien Haller en Antony. Het is voor het eerst sinds de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard op 31 oktober dat Tadic in de Eredivisie ontbreekt in de opstelling van trainer Erik ten Hag.

Op het middenveld kiest de tukker voor Álvarez, die voor de vijfde keer dit Eredivisie-seizoen aan de aftrap staat. Hij neemt de defensieve rol op zich, waardoor Davy Klaassen opschuift naar de positie achter de spits. Ook Ryan Gravenberch staat aan de aftrap.

In de defensie is er één wijziging ten opzichte van het laatste Eredivisie-duel op bezoek bij Fortuna Sittard (1-2). Jurriën Timber neemt de plaats in van Perr Schuurs. Daley Blind, Nicolás Tagliafico en Noussair Mazraoui completeren de laatste linie.

Klaiber en Traoré terug in selectie

Ten Hag kan tegen Willem II weer een beroep doen op Sean Klaiber en Lassina Traoré, die terugkeren van blessures en op de bank starten. De spits uit Burkina Faso speelde dit kalenderjaar nog geen wedstrijd in het eerste elftal en maakte maandag zijn rentree bij Jong Ajax. Ook Klaiber kwam dit kalenderjaar nog niet in actie, hij speelde op 23 december op bezoek bij Willem II (1-1) voor het laatst.

De Amsterdammers hebben geen goede herinneringen aan de recente ontmoetingen met de Tilburgers. Eerder dit seizoen werd er in het Koning Willem II Stadion met 1-1 gelijkgespeeld en vorig seizoen won Willem II met 1-2 in Amsterdam.

Bij Willem II zit Gery Vink voor het eerst als eindverantwoordelijke op de bank. De voormalig jeugdtrainer van Ajax neemt als interim-trainer de plek over van Adrie Koster, die afgelopen week ontslagen werd wegens tegenvallende resultaten.

Ajax-Willem II begint donderdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Siemen Mulder. Als de koploper wint, lopen de Amsterdammers verder uit op de concurrentie. PSV staat nu tweede met een punt achterstand op Ajax.

Opstelling Ajax: Onana, Tagliafico, Timber, Blind, Tagliafico; Gravenberch, Klaassen, Álvarez; Promes, Haller, Antony.

Opstelling Willem II: Brondeel; Owusu, Heerkens, Peters, Köhn; Köhlert, Spieringhs, Llonch, Nunnely; Wriedt, Pavlidis.