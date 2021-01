De UEFA heeft donderdag de Zwitserse expert en arts Daniel Koch aangesteld als medisch adviseur voor het EK van komende zomer. De Zwitser moet zich bezighouden met alle zaken die te maken hebben met de coronapandemie.

Koch zal de UEFA en de twaalf gastlanden, waaronder Nederland, onder meer adviseren hoeveel toeschouwers in de stadions toegelaten kunnen worden met zo beperkt mogelijke gezondheidsrisico's.

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin prijst de ervaring van Koch, die tot voor kort bij een Zwitserse gezondheidsorganisatie werkte, met besmettelijke ziektes als specialiteit.

"Zijn expertise zal van onschatbare waarde zijn om de UEFA, de nationale bonden en de gaststeden te helpen een route uit te stippelen om de aanwezigheid van zoveel mogelijk toeschouwers bij het EK mogelijk te maken", aldus Ceferin.

'Ik ben erg optimistisch'

Koch ziet kans op goedgevulde stadions, waaronder de Johan Cruijff ArenA. "Ik ben erg optimistisch dat we de beste oplossingen zullen vinden om het toernooi deze zomer op een veilige manier te organiseren voor iedereen die betrokken is, en hopelijk met zoveel mogelijk supporters", zei Koch.

Woensdag meldde de UEFA dat het vooralsnog vasthoudt aan een Europees kampioenschap in twaalf landen. Pas begin april zal duidelijk worden of er toeschouwers bij de wedstrijden kunnen zijn. Mocht het toernooi toch in één land gehouden worden, dan wordt Rusland genoemd als meest logische optie.

Het EK moet op 11 juni beginnen met het duel tussen Italië en Turkije in Rome. Twee dagen later speelt Oranje zijn eerste wedstrijd in Amsterdam tegen Oekraïne en de finale is op 11 juli in Londen.