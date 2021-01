Fortuna Sittard heeft donderdag afscheid genomen van Branislav Ninaj. De verdediger maakt na 2,5 jaar in Limburg de overstap naar Roemenië. Feyenoord verhuurt Dylan Vente voor de rest van het seizoen aan Roda JC en NAC Breda ziet verdediger Roger Riera naar FC Barcelona vertrekken, waar hij voor de beloften gaat spelen.

De 26-jarige Ninaj verliet het Belgische Lokeren in de zomer van 2018 voor Fortuna en was in zijn eerste twee seizoenen een vaste kracht voor de Limburgers. De Slowaakse verdediger verloor dit seizoen de concurrentiestrijd achterin en raakte zijn basisplek kwijt.

In 2,5 jaar kwam Ninaj tot 58 officiële wedstrijden, waarin hij drie keer scoorde en één assist gaf. Fortuna Sittard omschrijft de verdediger op de clubsite als "een van de publiekslievelingen". Hij tekent in Roemenië een meerjarig contract bij ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, dat uitkomt op het hoogste niveau.

"Branislav ging altijd voorop in de strijd en was met zijn strijdlust lange tijd een waardevolle speler in onze achterhoede", zegt technisch manager Sjoerd Ars over Ninaj. "Dit seizoen kreeg hij echter te maken met stevige concurrentie, waardoor hij nog maar weinig aan spelen toekwam. Die kans krijgt hij nu wel."

Feyenoord verhuurt Vente aan Roda JC

Eerder op donderdag werd bekend dat Feyenoord de 21-jarige Vente voor de rest van het seizoen aan Roda JC verhuurt. De spits speelde vorig seizoen nog achttien competitiewedstrijden in de hoofdmacht, maar kwam dit seizoen slechts tot twaalf minuten in het eerste elftal, in december tegen sc Heerenveen. Aangezien de beloftencompetitie stilligt, mag hij tijdelijk weg.

"Voor jonge voetballers zoals Dylan is het belangrijk om veel te spelen. Daar heeft hij op deze manier meer kans op", zegt technisch directeur Frank Arnesen donderdag op de site van Feyenoord. "Roda JC krijgt er op zijn beurt een goede voetballer bij, die hopelijk kan helpen om het verschil te maken."

Vente doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in 2017 zijn debuut in de hoofdmacht. Sindsdien speelde hij in totaal 33 officiële wedstrijden, waarin hij zeven keer scoorde en zes assists leverde. Zijn contract bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2022.

Het is niet de eerste keer deze week dat Feyenoord een speler van het beloftenelftal verhuurt aan een club uit de Keuken Kampioen Divisie. Dinsdag werd bekend dat Naoufal Bannis (18), Benny Silva (19) en Mikael Tørset Johnsen (20) het seizoen bij FC Dordrecht afmaken.

NAC verliest speler aan FC Barcelona

NAC Breda nam donderdag afscheid van Riera. De Spaanse verdediger maakt per direct de overstap naar FC Barcelona, waar hij voor het tweede elftal gaat spelen. Hij tekent in Catalonië een contract voor de rest van dit seizoen.

De 25-jarige Riera speelde sinds de zomer van 2019 voor NAC en miste vorig seizoen slechts één wedstrijd. Dit seizoen speelde de Spanjaard tot aan de dertiende speelronde alle duels, maar in de laatste maanden werd hij amper ingezet.

FC Barcelona meldde zich afgelopen zomer al voor Riera, maar de clubs kwamen toen niet tot een akkoord. De Spanjaarden meldden zich onlangs opnieuw, waarop NAC besloot om Riera "vanwege zijn aflatende inzet" te laten gaan.