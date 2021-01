Politie in Italië is een onderzoek gestart naar Cristiano Ronaldo. De superster van Juventus zou deze week met zijn vriendin Georgina Rodríguez naar een andere Italiaanse regio zijn gereisd en daarmee de coronaregels hebben overtreden.

De politie van de regio Valle d'Aosta bevestigt donderdag aan persbureau Reuters dat het tripje van Ronaldo en Rodríguez naar skioord Courmayeur onderzocht wordt.

De Italiaanse regering staat niet toe dat mensen van de ene zogenaamde oranje zone naar de andere reizen, behalve als het echt noodzakelijk is. Piëmont, de regio waarin Turijn ligt, en Valle d'Aosta, de regio waarin Courmayeur ligt, vallen onder deze restricties.

Rodríguez vierde woensdag haar 27e verjaardag en plaatste op haar sociale media onder meer een video waarbij ze samen met Ronaldo op een sneeuwscooter zit. Het bericht werd snel verwijderd, maar het was genoeg voor de autoriteiten om een onderzoek te beginnen. Ronaldo zal waarschijnlijk een boete krijgen als de reis bewezen wordt.

Juventus speelde woensdag in de Italiaanse beker tegen SPAL (4-0-zege), maar de 35-jarige Ronaldo kreeg rust van trainer Andrea Pirlo. De Portugees is inmiddels weer in Turijn. 'Juve' gaat zaterdag in de Serie A op bezoek bij Sampdoria.