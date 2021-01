Manchester United heeft donderdag in een verklaring stevig uitgehaald naar fans die spelers van de club op sociale media racistisch hebben bejegend. De club hoopt dat de daders flink worden aangepakt.

United verzuimde woensdagavond de koppositie in de Premier League te pakken door een verrassende 1-2-nederlaag tegen hekkensluiter Sheffield United. Na de wedstrijd waren vooral Anthony Martial en Axel Tuanzebe op Instagram en Twitter het mikpunt van racistische opmerkingen.

"Iedereen bij de club walgt ervan. We veroordelen het ten zeerste en het is mooi om te zien dat andere supporters dat op sociale media ook doen. We tolereren geen enkele vorm van racisme of discriminatie en strijden er al lange tijd tegen", staat in de verklaring van United.

"Het identificeren van deze anonieme, hersenloze idioten blijft een probleem. We dringen er bij platforms op sociale media en de regelgevende autoriteiten op aan om maatregelen te nemen waarmee dit gedrag voorkomen kan worden."

'We willen het voetbal verlossen van dit gedrag'

Antiracismeorganisatie Kick It Out veroordeelt het gedrag van de groep United-fans eveneens. "We zijn teleurgesteld dat spelers het slachtoffer blijven van racisme op sociale media. Het is volstrekt onaanvaardbaar", zegt voorzitter Sanjay Bhandari tegen Sky Sports.

"We zullen blijven samenwerken met de voetbalautoriteiten, de wetshandhavingsinstanties en de socialemediabedrijven om te proberen het voetbal te verlossen van dit hatelijke en discriminerende gedrag."

Veel clubs en bonden strijden al lang tegen racisme in het voetbal, ook in Nederland. Zo lanceerde de KNVB in november 2019 een plan van aanpak na het veelbesproken incident rond Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira en zei de bond exact een jaar later dat veel van die plannen inmiddels gerealiseerd zijn.