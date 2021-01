Teun Koopmeiners wordt al ruim twee weken flink gehinderd door een gebroken pols, maar de AZ-aanvoerder deed ook woensdag tegen FC Utrecht (0-1-nederlaag) 'gewoon' weer negentig minuten mee.

Koopmeiners speelde tegen FC Utrecht wederom met speciaal gips. "Maar ik kan eigenlijk niets met mijn linkerarm", zei hij na het duel in Alkmaar tegen De Telegraaf. "Het is een nadeel in de duels, zeker aan mijn linkerkant."

De 22-jarige middenvelder liep de breuk in het spaakbeen van zijn linkerarm op 13 januari op in de uitwedstrijd tegen PSV (1-3-zege). Hij maakte ondanks die kwetsuur twee goals in het Philips Stadion en weigert vooralsnog om van de kant toe te kijken.

"Mijn eigen dokter zei resoluut: 'Je arm moet zes weken in het gips, het is verstandig als je zes weken niet traint én speelt.' Maar dat was voor mij geen optie, zeker niet in deze maand, met al die belangrijke wedstrijden", aldus Koopmeiners.

De enkelvoudig international is dit seizoen zeer belangrijk voor AZ. Hij staat met elf goals gedeeld tweede op de topscorerslijst van de Eredivisie en gaf ook al vier assist. Hij miste nog geen minuut dit seizoen.

Koopmeiners, die pas over ruim vier weken van zijn gips af mag, zal zondag in de topper thuis tegen Ajax (aftrap 16.45 uur) ook gewoon weer meedoen. De Alkmaarders staan op zeven punten van de koploper, met een duel meer gespeeld.

De toppers in januari 10-01: Ajax-PSV 2-2

13-01: PSV-AZ 1-3

17-01: Ajax-Feyenoord 1-0

24-01: Feyenoord-AZ 2-3

31-01: Feyenoord-PSV

31-01: AZ-Ajax

