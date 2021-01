ADO Den Haag heeft donderdag voor de achtste keer deze winter toegeslagen op de transfermarkt. De nummer zestien van de Eredivisie huurt de Nederlandse aanvaller Bobby Adekanye tot het einde van het seizoen van Lazio.

De 21-jarige Adekanye speelde in de jeugd van Ajax, FC Barcelona, PSV en Liverpool en staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij Lazio. Tot dusver kwam hij tot vijftien officiële duels, één goal en één assist namens de Serie A-club.

"Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het buitenland - zowel binnen als buiten de lijnen - en het is mooi dat ik mezelf nu kan presenteren aan het Nederlandse publiek", aldus Adekanye, die in de eerste seizoenshelft zonder veel succes aan het Spaanse Cádiz CF werd verhuurd.

"Ik ben een aanvaller met durf en snelheid, die ervan houdt om een mannetje te passeren en productief te zijn. Ik hoop dat ik veel minuten kan maken en het team kan helpen om punten te pakken en in de Eredivisie te blijven. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit gaat lukken."

ADO versterkte zich in de jacht op handhaving eerder al met keeper Martin Fraisl, verdedigers Daryl Janmaat, Gianni Zuiverloon en Juan Familia-Castillo, middenvelders Marko Vejinovic en Tomislav Gomelt en aanvaller Youness Mokhtar.

In november besloot de clubleiding van ADO wegens de slechte prestaties trainer Aleksandar Rankovic te vervangen voor Ruud Brood. Onder Broods leiding werden in elf wedstrijden zeven punten gepakt. Sparta Rotterdam is zondag de volgende tegenstander.

Zevende speler voor FC Emmen

In het kielzog van ADO is ook concurrent FC Emmen druk op de transfermarkt. De hekkensluiter van de Eredivisie presenteerde donderdag met aanvaller Luka Adzic al de zevende versterking.

De 22-jarige Serviër wordt gehuurd van Anderlecht. In de tweede helft van vorig seizoen trok Adzic ook al op uitleenbasis naar Emmen, maar toen kwam hij vanwege het afgebroken seizoen tot slechts drie wedstrijden (één goal).