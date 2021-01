Feyenoord liet zich woensdag tegen sc Heerenveen (3-0-verlies) niet voor het eerst dit seizoen tactisch aftroeven in een Eredivisie-wedstrijd. Het leidde tot frustratie bij de Rotterdammers en, misschien nog wel pijnlijker, ongeloof bij de tegenstander.

Heerenveen koos ervoor om het gebruikelijke 4-3-3-systeem in te ruilen voor 4-4-2, wat vooral Joey Veerman veel ruimte op het middenveld opleverde. De maker van het openingsdoelpunt was verrast door de vrijheid die hem werd geboden.

"Ik kreeg een vrije rol van de trainer, dat was lekker. Ik moest een beetje tussen onze verdediging en het middenveld zwerven. Feyenoord dekte niet door, dus het was een feest vandaag", zei hij voor de camera van ESPN.

"Het was even geleden dat ik geen directe tegenstander had. Dat was wel even wennen. Ik keek om me heen en dacht: waarom gaan ze inzakken? Dat was voor ons alleen maar lekker. Het was prima."

Inzakken in plaats van druk zetten wordt Feyenoord al langer verweten. De Rotterdammers kregen die kritiek deze maand bijvoorbeeld ook na de verloren Klassieker tegen Ajax (1-0), toen ze pas na het tegendoelpunt aanvallende intenties lieten zien.

Dick Advocaat slaagde er voor rust niet in de juiste tactische omzettingen te doen in Heerenveen. Dick Advocaat slaagde er voor rust niet in de juiste tactische omzettingen te doen in Heerenveen. Foto: Pro Shots

'We krijgen het gewoon niet voor elkaar'

Trainer Dick Advocaat zei na de verloren wedstrijd in Heerenveen dat Feyenoord niet in staat is om zich in het veld tactisch aan te passen aan de tegenstander. Aanvoerder Steven Berghuis erkende dat.

"De tactiek van Heerenveen hadden we niet helemaal verwacht en dat zag je ook. Daarin zijn we tekortgeschoten en daarom hebben we verloren. We hadden er heel erg veel moeite mee. We probeerden het te organiseren, maar kregen het gewoon niet voor elkaar", zei Berghuis.

"We krijgen het de laatste tijd niet voor elkaar om goed te staan, vooral op het middenveld. Tegen AZ (dat zondag met 2-3 won in De Kuip, red.) was dat eigenlijk ook zo. We moeten terug naar de tekentafel om het op te lossen."

Na de competitienederlagen tegen Ajax, AZ en Heerenveen wacht Feyenoord opnieuw een pittige klus. Komende zondag komt nummer twee PSV naar Rotterdam. De wedstrijd begint om 14.30 uur.

