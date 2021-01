Ronald Koeman is erg tevreden over de inbreng van Frenkie de Jong bij FC Barcelona. De middenvelder van Oranje speelt tegenwoordig in een iets andere rol en maakte woensdag in het bekerduel met Rayo Vallecano (1-2-winst) al zijn vierde goal in zeven wedstrijden.

De 23-jarige De Jong tekende tien minuten voor tijd op aangeven van Jordi Alba voor de winnende treffer. Het was zijn vijfde doelpunt van het seizoen. Ter vergelijking: als speler van Ajax scoorde hij zes keer in 89 wedstrijden.

"Frenkie speelt nu aanvallender en dat is precies wat we nodig hadden. Hij heeft de kwaliteit om op het juiste moment op de juiste plek te zijn, zoals hij vandaag weer heeft laten zien", zei Koeman na de wedstrijd in Madrid.

"Hij is echt veranderd en hij is completer dan in zijn tijd bij Ajax. Hoewel hij probeert te helpen in de opbouw, helpt de diepte in zijn spel ons meer bij het creëren van kansen en scoren."

Ook de Spaanse media zien dat De Jong de laatste weken uitblinkt bij Barcelona. Zo schrijft Mundo Deportivo: "De Jong is de man in vorm bij Barcelona. Hij is ontketend en toont een indrukwekkend scorend vermogen."

Frenkie de Jong deelt in de feestvreugde bij Barcelona. Foto: Pro Shots

'We zijn veel beter geworden'

Koeman had niet alleen lovende woorden over voor De Jong, maar ook voor de rest van zijn ploeg. Barcelona lijkt na een slechte start van het seizoen de weg omhoog te hebben gevonden en boekte al de zevende zege in acht duels.

"Het is een heel zware maand met veel uitwedstrijden en veel reizen, maar de ploeg heeft karakter getoond", aldus Koeman. "We hebben steeds verdiend gewonnen en zijn veel beter geworden."

Zondag is Athletic Club in competitieverband de tegenstander in Camp Nou. Barcelona aast op revanche, want eerder deze maand werd van die club verloren in de finale van de Spaanse supercup.

