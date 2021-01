Remko Pasveer kan amper geloven wat hem woensdag met Vitesse overkwam tegen VVV-Venlo. De keeper en aanvoerder van de Arnhemmers moest vier treffers incasseren - viermaal scoorde Giorgos Giakoumakis - en zag een mooie serie met zijn ploeg ten einde komen.

"Dit was een totale offday, bij iedereen. Alles ging mis en we kwamen niet in onze kracht. VVV heeft het qua kopkracht fantastisch gedaan", zei de ervaren Pasveer (37) na de 4-1-nederlaag tegen ESPN.

Bij rust was het al 3-0, al had de doelman er nog vertrouwen in dat Vitesse de wedstrijd kon kantelen. "Maar het duurde te lang voordat we scoorden. Het is echt zonde. Dit had absoluut niet gehoeven. We moeten hier met elkaar over napraten, want dit moet beter."

Vitesse had de eerste vijf wedstrijden van 2021 allemaal gewonnen. In de Eredivisie waren de Arnhemmers te sterk voor Heracles Almelo (0-2), FC Utrecht (1-0), FC Emmen (1-4) en FC Groningen (1-0) en in het bekertoernooi werd ADO Den Haag me 2-1 verslagen.

Pasveer wilde het na de zeperd in Venlo niet over mogelijke titelkansen hebben. "Ik zeg elke week al dat het nog lang niet zover is. Dat zie je nu ook. We konden de wedstrijd niet omdraaien. We hebben een hele goede serie neergezet en nu hebben we een domper, al wil dat niet zeggen dat we nu down zijn."

De spelers van Vitesse hadden geen antwoord op Giorgos Giakoumakis. Foto: Pro Shots

Letsch: 'Dit was niet het echte Vitesse'

Vitesse-trainer Thomas Letsch begreep niets van zijn ploeg. "We waren er niet bij, wonnen de belangrijkste duels niet en gaven niet thuis. We moeten analyseren hoe dat kon en allereerst vraag ik het mezelf af. Dit was niet het echte Vitesse", zei de Duitser.

"Misschien hebben we te veel op de flow gefocust en hadden we misschien meer frisse spelers moeten opstellen. Het is niet makkelijk om de vraag wat er precies misging te beantwoorden."

Vitesse, dat het gat naar koploper Ajax mogelijk ziet oplopen tot zes punten, krijgt komende zaterdag de kans op eerherstel: RKC Waalwijk komt dan op bezoek komt in Arnhem.

