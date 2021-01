Sterk in de topduels, zeer wisselvallig tegen de kleinere clubs. Dat is dit seizoen het verhaal van AZ, dat woensdag thuis verloor van FC Utrecht (0-1).

Na de knappe 2-3-zege van zondag bij Feyenoord leek AZ zich weer helemaal in de strijd om de bovenste plaatsen te mengen. Maar woensdag raakten de Alkmaarders weer achterop door de nederlaag tegen FC Utrecht.

"Allemaal heel leuk die complimenten en natuurlijk hebben we fantasisch gespeeld zondag", zegt Jordy Clasie op de website van AZ. "Maar je ziet het: vandaag sta je met lege handen."

"Ze zeggen altijd: de wedstrijd na een topper telt eigenlijk dubbel. We hebben het laten liggen, dit zijn kostbare punten", mokte de middenvelder van AZ.

Treurnis bij AZ na de thuisnederlaag tegen Utrecht. Treurnis bij AZ na de thuisnederlaag tegen Utrecht. Foto: ANP

Zondag speelt AZ weer topper tegen Ajax

De ploeg uit Alkmaar won de laatste zeven duels met Ajax, Feyenoord en PSV. Maar de ploeg verloor dit seizoen ook punten tegen onder meer ADO Den Haag, PEC Zwolle, Fortuna Sittard, Sparta en VVV-Venlo.

"Als je bovenin mee wilt blijven doen, dan moet je zulke wedstrijden gewoon winnen", beaamde Clasie. "Dit is ons al te vaak overkomen."

De nederlaag tegen Utrecht had AZ volgens de ervaren middenvelder aan zichzelf te wijten. "Normaal creëren we veel kansen, maar vandaag heel weinig. Dan krijg je frustratie, dat is logisch."

Zondag staat er voor AZ weer een topper op het programma. De ploeg speelt vanaf 16.45 uur thuis tegen Ajax.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Eredivisie