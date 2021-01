Trainer Dick Advocaat is geschrokken van het spel dat Feyenoord woensdagavond op de mat legde in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De Rotterdammers gingen kansloos met 3-0 onderuit in Friesland en leden de derde nederlaag op rij in de Eredivisie.

"Dit is wel een ontgoocheling ja. Als je hoort wat de uitslagen op de andere velden zijn, dan moet je daarvan profiteren", doelde Advocaat in gesprek met ESPN op de nederlagen van AZ (0-1 tegen FC Utrecht) en Vitesse (4-1 tegen VVV-Venlo).

De 73-jarige Hagenaar erkende dat Feyenoord met name moeite had met de tactiek van Heerenveen, dat in een 4-4-2-opstelling verscheen met Joey Veerman als extra middenvelder. De 22-jarige Noord-Hollander tekende in de 28e minuut voor de openingstreffer in het Abe Lenstra Stadion.

"Als de tegenstander iets anders staat dan we verwachten, dan hebben we problemen om zelf een oplossing te vinden", concludeerde Advocaat. "In de tweede helft hebben we Heerenveen overigens niet meer gezien, maar het was met een 3-0-voorsprong wel wat makkelijker voor ze."

Steven Berghuis baalt als een stekker van de nederlaag van Feyenoord. Steven Berghuis baalt als een stekker van de nederlaag van Feyenoord. Foto: Pro Shots

'Heeft niet altijd zin om te gaan schreeuwen'

Door het verlies in Heerenveen lijkt Feyenoord voorlopig niet meer serieus mee te doen om de landstitel. Advocaat, die zijn ploeg deze maand ook van AZ (2-3) en Ajax (1-0) zag verliezen, wil met zijn ploeg om de tafel om te bespreken wat beter moet.

"De bezetenheid om te winnen zag je meer bij Heerenveen dan bij ons. Ik wil wel horen wat de spelers daarover te zeggen hebben. Er is niks aan de hand, al is het natuurlijk slecht dat we drie competitieduels op rij verliezen", zei Advocaat.

"Het heeft niet altijd zin om te gaan schreeuwen. We moeten gewoon bij elkaar gaan zitten om te kijken hoe we dit moeten oplossen. Ik zal dan zeggen hoe ik naar de situatie kijk en laat de spelers ook maar van zich horen."

Feyenoord heeft hoe dan ook niet veel tijd om stil te staan bij de nederlaag, want zondag wacht in De Kuip de topper tegen PSV. De Eindhovenaren hebben momenteel acht punten meer dan de Rotterdammers.

