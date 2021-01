Feyenoord heeft woensdagavond opnieuw slechte zaken gedaan in de strijd om de titel in de Eredivisie. De Rotterdammers verloren kansloos met 3-0 van sc Heerenveen, dat voor het eerst sinds 1 november weer een competitiewedstrijd won.

Heerenveen stond bij rust al met 2-0 voor in het Abe Lenstra Stadion door doelpunten van Joey Veerman en Pawel Bochniewicz. Mitchell van Bergen besliste het duel vijf minuten na rust door de marge naar drie te vergroten.

Met de verrassende zege op Feyenoord maakte Heerenveen een einde aan een lange reeks competitiewedstrijden zonder overwinning. De ploeg van trainer Johnny Jansen wist na de 1-4-zege bij Sparta Rotterdam begin november elf duels op rij niet te winnen.

Feyenoord lijkt de kansen op de landstitel in enkele weken tijd volledig te verspelen. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor afgelopen zondag al van AZ (2-3) en een week eerder was Ajax in de Klassieker met 1-0 te sterk. Komende zondag wacht voor Feyenoord de topper tegen PSV in De Kuip.

Het verschil tussen Feyenoord en koploper Ajax is momenteel negen punten. De Amsterdammers spelen donderdagavond nog een thuiswedstrijd tegen Willem II. Heerenveen komt door de eerste overwinning in maanden op 25 punten, goed voor de negende positie.

Feyenoord heeft niks in te brengen tegen Heerenveen

Het kwakkelende Heerenveen begon gretig aan het duel met Feyenoord, dat een maand geleden in De Kuip nog met 3-0 te sterk was voor de Friezen. Na een wat tamme openingsfase was de eerste kans na twintig minuten voor Mitchell van Bergen, maar zijn schot ging rakelings over.

Heerenveen bleef daarna aandringen in het Abe Lenstra Stadion. Uros Spajic en Marcos Senesi konden na twintig minuten nog net voorkomen dat Henk Veerman alleen op doelman Nick Marsman af kon lopen, maar na een half uur sloeg Heerenveen alsnog hard toe.

Joey Veerman schoot in de 28e minuut de 1-0 binnen en twee minuten later vergrootte Pawel Bochniewicz uit een corner van Ibrahim Dresevic de score naar twee, waardoor Feyenoord in een tijdsbestek van twee minuten de wedstrijd uit handen gaf.

Aanvallende wissels helpen Feyenoord niet

Vlak voor rust voorkwam Nick Marsman met een redding op een schot van Joey Veerman ook de 3-0, maar aan het begin van de tweede helft incasseerde de Feyenoord-keeper alsnog een derde treffer. Van Bergen stond helemaal vrij en drukte de Rotterdammers op aangeven van Henk Veerman verder in de zorgen.

Feyenoord had tot die derde treffer nog niet veel laten zien. Trainer Dick Advocaat, die halverwege Spajic al had gewisseld voor Eric Botteghin, greep na een uur in door met Bryan Linssen en Lucas Pratto een impuls voor de voorhoede te brengen.

De bezoekers kwamen weliswaar wat vaker voor het doel van Heerenveen, maar tot grote kansen leidde dat niet. De beste mogelijkheid was voor Linssen, maar zijn poging uit een vrije trap van Berghuis ging rakelings over de lat.

Heerenveen kwam in de slotfase van de wedstrijd bijna niet meer voor het vijandelijke doel en ging steeds slordiger spelen, maar de thuisploeg kon het zich permitteren tegen het zwakke Feyenoord, dat door de derde nederlaag op rij voorlopig niet meer aan de landstitel hoeft te denken.

