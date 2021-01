Vitesse had tot woensdag de minst gepasseerde defensie van Nederland. Toch slaagde Eredivisie-topscorer Giorgios Giakoumakis erin om liefst viermaal te scoren namens VVV-Venlo (4-1), met dank aan Frank Demouge.

"Een ongelooflijke overwinning, tegen een van de beste ploegen", zei Giakoumakis in een eerste reactie tegen ESPN. "Echt mooi, ik probeer hiervan te genieten."

De Griek bedankte spitsentrainer Frank Demouge uitvoerig. "Hij helpt me veel met afwerken en de details die ik kan verbeteren. Ik ben heel blij met hem, want dankzij Frank heb ik echt veel kunnen scoren."

Giakoumakis staat dit seizoen al op twintig treffers. Ter vergelijking: in de voorgaande drie seizoenen bij AEK Athene, OFI Kreta en het Poolse Górnik Zabrze maakte hij in totaal slechts zeven goals.

"Ik moet mijn teamgenoten bedanken. Ook Zinédine Machach", zei de spits over de middenvelder die drie keer de assist gaf. "Hij is echt een speler van hoog niveau. We mogen blij zijn dat hij in ons team speelt."

'Derde treffer was als voorzet bedoeld'

De fraaiste treffer van Giakoumakis was woensdag zijn derde. Met een lob vanaf de zijkant verraste hij Vitesse-doelman Remko Pasveer. "Maar het was een gelukje, ik wilde een voorzet geven", zei hij. "Mijn eerste en tweede goal vind ik daarom mooier."

De 26-jarige Giakoumakis herhaalde zijn woorden van eerder deze maand, toen hem na zijn vier goals tegen ADO Den Haag ook al werd gevraagd naar zijn toekomst: "Ik kan niet beloven dat ik het seizoen hier afmaak. De transfermarkt is nog een paar dagen open."

Komend weekend staat de defensie van Fortuna Sittard voor de taak om Giakoumakis af te stoppen. Het Limburgse onderonsje begint zaterdag om 20.00 uur.

