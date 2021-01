Fortuna Sittard heeft zich woensdag in de middenmoot van de Eredivisie genesteld. De Limburgers wonnen na rust nipt met 1-2 op bezoek bij RKC Waalwijk en blijven zodoende indrukwekkend presteren onder trainer Sjors Ultee.

Na een weinig verheffende eerste helft kwam Fortuna in de 54e minuut op voorsprong door een doelpunt van Mats Seuntjens. De aanvaller, die de geschorste Sebastian Polter in de basis verving, tikte de bal binnen op aangeven van George Cox.

De uitploeg gooide daarna alle schroom van zich af en verdubbelde negen minuten later de score dankzij een doelpunt van Lisandro Semedo. Die aanvaller benutte de rebound op een schot van Seuntjens.

RKC zette in de slotfase nog wel even vol aan, maar meer dan de aansluitingstreffer van David Min zat er niet in. De invaller had het geluk dat zijn kopbal van richting werd veranderd, waardoor de bal in het doel verdween.

Fortuna steeg naar de elfde plaats en vergrootte het gat met nummer zestien ADO Den Haag tot elf punten. RKC blijft de nummer vijftien en heeft nog altijd drie punten meer dan ADO, dat dinsdag met 3-0 verloor van FC Groningen.

Ultee volgde in november de ontslagen Kevin Hofland, van wie hij de assistent was, op en sindsdien haalde Fortuna liefst negentien punten uit acht competitiewedstrijden. Zondag werd wel ternauwernood verloren van koploper Ajax (1-2).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie