Giorgios Giakoumakis heeft VVV-Venlo woensdagavond met vier treffers aan een fraaie zege in de Eredivisie geholpen. De Limburgers wonnen dankzij de Griekse spits met 4-1 van Vitesse, dat voor het eerst dit kalenderjaar puntenverlies leed.

De 26-jarige Giakoumakis scoorde voor rust al drie keer in Stadion De Koel. De revelatie van dit Eredivisie-seizoen tekende in de 79e minuut ook voor zijn vierde treffer, een kleine twintig minuten nadat Armando Broja voor Vitesse had gescoord.

Het was al de derde keer dit Eredivisie-seizoen dat Giakoumakis een hattrick maakte. De Griek deed dat eerder in de uitduels met FC Emmen (3-5) en ADO Den Haag (1-4). Ook tegen de Hagenaars kwam Giakoumakis vier keer tot scoren. Hij is de eerste Eredivisie-speler die in één seizoen drie hattricks maakt sinds voormalig AZ-spits Jozy Altidore in het seizoen 2012/2013.

Met twintig treffers staat Giakoumakis fier aan kop op de topscorerslijst in de Eredivisie. Zijn naaste belagers Danilo (FC Twente), Henk Veerman (sc Heerenveen) en Teun Koopmeiners (AZ) maakten tot dusver negen doelpunten minder.

Vitesse leed in Venlo de eerste nederlaag sinds 23 december, toen AZ in Alkmaar met 3-1 te sterk was. De ploeg van trainer Thomas Letsch staat drie punten achter op koploper Ajax, maar de Amsterdammers spelen donderdag nog thuis tegen Willem II. VVV heeft nu 22 punten en staat op veilige afstand van de degradatiezone.

Giakoumakis maakt indruk met schitterende lob

VVV-Venlo nam direct het initiatief tegen Vitesse en na wat kleine kansjes was het in de zeventiende minuut voor het eerst raak via Giakoumakis. De Griek kopte uit een corner van Zinédine Machach de openingstreffer binnen. Kort daarna was hij ook defensief goud waard door een inzet van Oussama Darfalou van de lijn te halen.

Waar Vitesse juist wat beter in de wedstrijd kwam, was het VVV dat opnieuw uit een standaardsituatie scoorde. Machach vond wederom het hoofd van Giakoumakis en die verschalkte doelman Remko Pasveer. Vitesse zat het ondertussen niet echt mee, want Oussama Tannane zag zijn vrije trap net over gaan.

Bij de thuisploeg ging in de eerste helft eigenlijk alles goed en dat kwam vlak voor rust wederom tot uiting bij Giakoumakis. De Griek kreeg de bal aan de rechterkant, zag Pasveer ver uit zijn doel staan en verschalkte de Vitesse-keeper met een schitterende lob in de verre hoek.

Vitesse verzuimt na rust terug te komen

In de tweede helft richtte het aangeslagen Vitesse zich helemaal op. Tannane raakte in de eerste tien minuten van de tweede helft twee keer de lat, maar een kwartier na rust was het via Broja alsnog raak voor de Arnhemmers.

De storm van Vitesse ging niet liggen, maar het zat de ploeg van Letsch allesbehalve mee. Na al twee keer de lat te hebben geraakt, zag Tannane twintig minuten voor tijd een inzet via de handen van Kirschbaum op de paal belanden.

Vlak daarna miste Idrissa Touré tweemaal in kansrijke positie, waardoor de moed Vitesse langzaam in de schoenen zakte. In de 79e minuut was de wedstrijd echter beslist door de vierde goal van Giakoumakis. Hij kreeg opnieuw de vrijheid om uit een corner binnen te koppen en gaf zijn al legendarische seizoen een passend vervolg.

