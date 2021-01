Georgios Giakoumakis heeft woensdag door zijn hattrick tegen Vitesse records geëvenaard in de Eredivisie. De Griekse spits van VVV-Venlo is de eerste speler die in één seizoen drie hattricks maakt sinds voormalig AZ-spits Jozy Altidore in het seizoen 2012/2013.

Giakoumakis, die eerder dit seizoen in de uitduels met FC Emmen (3-5) en ADO Den Haag (1-4) een hattrick noteerde, scoorde voor rust drie keer tegen Vitesse. De revelatie van dit seizoen zorgde na een kwartier voor de 1-0, na 28 minuten voor de 2-0 en hij vergrootte de marge vlak voor rust naar drie met een schitterende lob.

Met zijn derde hattrick dit seizoen komt Giakoumakis in een rijtje met onder anderen Altidore, Bas Dost, John Guidetti, Björn Vleminckx, Luis Suárez en Afonso Alves, die ook allemaal minstens drie hattricks maakten in één seizoen. Vleminckx (vier), Suárez (vier) en Alves (vijf) deden het nog vaker.

Door zijn doelpunten tegen Vitesse staat de 26-jarige Giakoumakis nu op negentien doelpunten dit seizoen. De laatste speler met minstens negentien treffers in de eerste negentien speelrondes was voormalig PSV-spits Mateja Kezman in het seizoen 2002/2003.

Giakoumakis zet jacht in op landgenoot Machlas

Het is overigens niet de eerste keer dat een speler van VVV-Venlo in de eerste helft een hattrick maakt in de Eredivisie. John Lammers ging Giakoumakis voor door op 31 mei 1987 met drie treffers bij te dragen aan de 6-2-zege op Excelsior.

Giakoumakis heeft nog een aantal bevliegingen nodig om de Griek te worden met de meeste hattricks in de Eredivisie. Nikos Machlas (ex-Vitesse en Ajax) wist in zijn carrière zeven keer in één wedstrijd drie doelpunten te maken.

