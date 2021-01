Frenkie de Jong heeft woensdag met een doelpunt FC Barcelona helpen ontsnappen tegen Rayo Vallecano (1-2) in de achtste finales van de Copa del Rey. Luuk de Jong deed met twee treffers wat vertrouwen op tegen Valencia (3-0).

De Jong kroonde zich tot matchwinner door tien minuten voor tijd de 1-2 voor zijn rekening te nemen. De middenvelder tikte een voorzet van dichtbij binnen, waarmee hij een blamage voorkwam voor FC Barcelona tegen de Tweededivisionist.

De oud-Ajacied heeft van trainer Ronald Koeman een iets aanvallerende rol gekregen op het middenveld en daarin floreert hij de laatste weken. Hij scoorde voor de winterstop slechts één keer en staat deze maand al op vier doelpunten.

FC Barcelona was in de 63e minuut nog verrassend op achterstand gekomen. Francisco Garcia zorgde niet eens helemaal tegen de verhouding in voor de 1-0, maar zeven minuten later bracht Lionel Messi de stand alweer in evenwicht.

De Jong kon wel succesje gebruiken

Bij Sevilla tegen Valencia zorgde De Jong in de twintigste minuut voor de 1-0 door een hoekschop binnen te koppen en hij was in de 33e minuut met een tegendraadse schuiver ook verantwoordelijk voor de 2-0. Ivan Rakitic bepaalde de eindstand met een schitterend stiftje nog voor rust op 3-0.

De Jong kon wel weer eens een succesje gebruiken, want hij stond voor woensdag pas op vier doelpunten in alle competities. Zijn laatste treffer dateerde van halverwege december, toen hij het net vond tijdens het bekerduel met Ciudad Lucena (0-3).

De Oranje-international moest daardoor de afgelopen tijd in La Liga vaak genoegen nemen met een plek op de bank. Zijn concurrent Youssef En Nesyri verkeert dit seizoen wel in topvorm. De Marokkaan was tot dusver al goed voor zestien doelpunten en maakte deze maand twee hattricks.

De spelers van Juventus vieren een doelpunt tegen SPAL. De spelers van Juventus vieren een doelpunt tegen SPAL. Foto: Pro Shots

Juventus en Atalanta naar halve finales

Juventus en Atalanta bereikten woensdag de halve finales van de Coppa Italia. De Turijners wonnen in eigen huis met 4-0 van Serie B-club SPAL en Atalanta was in een spektakelstuk met 3-2 te sterk voor Lazio.

Juventus, waar Matthijs de Ligt een basisplaats had, leidde halverwege al met 2-0 door doelpunten van Alvaro Moratta (strafschop) en Gianluca Frabotta en liep in de tweede helft uit naar 4-0 dankzij goals van Dejan Kulusevski en Federico Chiesa.

Bij Aalanta, waar Hans Hateboer en Sam Lammers ontbraken en Marten de Roon inviel, tegen Lazio vielen voor rust aan beide kanten al twee doelpunten. Berat Djimsiti (1-0) en Ruslan Malinovsky (2-2) scoorden voor Atalanta en Vedat Muriqi (1-1) en Francesco Acerbi (1-2) deden dat namens Lazio.

Atalanta moest na de pauze al snel met tien man verder door een rode kaart van José Palomino, maar ging alsnog met de zege aan de haal. Aleksey Miranchuk zorgde voor de 3-2. Daarna miste Duván Zapata nog een strafschop, maar dat deerde Atalanta uiteindelijk niet.

Juventus stuit in de halve finales op Internazionale, dat dinsdag in een verhitte derby met 2-1 afrekende met AC Milan. Atalanta treft de winnaar van het duel tussen Napoli en Spezia, die donderdag tegenover elkaar staan. De heenwedstrijd in de halve finales is op 3 februari, de return op 10 februari.