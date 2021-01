Luuk de Jong heeft woensdag wat vertrouwen opgedaan bij Sevilla. De aanvaller scoorde twee keer in de met 3-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Valencia in de achtste finales van de Copa del Rey.

De Jong zorgde in de twintigste minuut voor de 1-0 door een hoekschop binnen te koppen en was in de 33e minuut met een tegendraadse schuiver ook verantwoordelijk voor de 2-0. Ivan Rakitic bepaalde de eindstand met een schitterend stiftje nog voor rust op 3-0.

De Jong kon wel weer eens een succesje gebruiken, want hij stond voor woensdag pas op vier doelpunten in alle competities. Zijn laatste treffer dateerde van halverwege december, toen hij het net vond tijdens het bekerduel met Ciudad Lucena (0-3).

De Oranje-international moest daardoor de afgelopen tijd in La Liga vaak genoegen nemen met een plek op de bank. Zijn concurrent Youssef En Nesyri verkeert dit seizoen wel in topvorm. De Marokkaan was tot dusver al goed voor zestien doelpunten en maakte deze maand twee hattricks.

Later op de dag komt ook FC Barcelona nog in actie in de Copa del Rey. De ploeg van trainer Ronald Koeman gaat op bezoek bij Rayo Vallecano. Villarreal, Real Betis en Levante hebben zich naast Sevilla al geplaatst voor de kwartfinales van het Spaanse bekertoernooi.

Atalanta naar halve finales na spektakelstuk

Atalanta bereikte woensdag de halve finales van de Coppa Italia. De ploeg uit Bergamo won met Marten de Roon als invaller en zonder Hans Hateboer en Sam Lammers in een spektakelstuk de thuiswedstrijd tegen Lazio: 3-2.

Voor rust vielen aan beide kanten al twee doelpunten. Berat Djimsiti (1-0) en Ruslan Malinovsky (2-2) scoorden voor Atalanta en Vedat Muriqi (1-1) en Francesco Acerbi (1-2) deden dat namens Lazio.

Atalanta moest na de pauze al snel met tien man verder door een rode kaart van José Palomino, maar ging alsnog met de zege aan de haal. Aleksey Miranchuk zorgde voor de 3-2. Daarna miste Duván Zapata nog een strafschop, maar dat deerde Atalanta niet.