Manchester United heeft woensdag verzuimd om de koppositie in de Premier League over te nemen van Manchester City. Chelsea speelde bij het debuut van trainer Thomas Tuchel met 0-0 gelijk tegen Wolverhampton Wanderers.

Manchester United blameerde zich thuis door met 1-2 te verliezen van hekkensluiter Sheffield United, dat pas zijn tweede zege van het seizoen boekte. Donny van de Beek mocht pas in de slotfase invallen.

Sheffield leidde bij rust dankzij een rake kopbal van Kean Bryan. Harry Maguire kopte na rust uit een hoekschop de gelijkmaker binnen.

De verdediger had vervolgens ook een hoofdrol bij de 1-2. Met een vreemde terugspeelbal bracht hij doelman David de Gea in de problemen. Sheffield kwam diep op de helft van United weer in balbezit en Oliver Burke schoot via de onderkant van de lat binnen.

De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer heeft een punt achterstand op stadgenoot Manchester City, dat bovendien een wedstrijd minder gespeeld heeft. Nummer drie Leicester City verzuimde zich in punten naast de ploeg van manager Josep Guardiola te nestelen.

Leicester kwam op bezoek bij Everton niet verder dan 1-1. James Rodríguez opende de score voor de ploeg uit Liverpool en Youri Tielemans zorgde halverwege de tweede helft voor de 1-1.

Thomas Tuchel zat voor het eerst op de bank bij Chelsea.

Geen schokeffect bij debuut Tuchel

Eerder op de dag zorgde de komst van Tuchel bij Chelsea niet voor een schokeffect. Met de nieuwe trainer op de bank speelde de Londense ploeg thuis met 0-0 gelijk tegen Wolverhampton Wanderers.

Tuchel werd dinsdag aangesteld als opvolger van het ontslagen clubicoon Frank Lampard. Onder diens leiding was Chelsea afgezakt naar de negende plaats in de Premier League.

De Duitse coach, die de afgelopen 2,5 jaar Paris Saint-Germain onder zijn hoede had, had bij zijn eerste duel een basisplaats ingeruimd voor Hakim Ziyech. De oud-Ajacied speelde net als veel van zijn teamgenoten vrij onopvallend.

Chelsea begon moeizaam aan de wedstrijd, maar voerde de druk op het doel van Wolverhampton gaandeweg de tweede helft steeds meer op. Toch was de grootste kans voor 'The Wolves': een lob van Pedro Neto landde bovenop de lat.

Jeugdinternational Ki-Jana Hoever deed bij Wolverhampton de hele tweede helft mee. De negentienjarige verdediger speelde zijn vijfde Premier League-duel van het seizoen.

Verdediger Ben Mee maakte een van de treffers voor Burnley bij de zege op Aston Villa. Verdediger Ben Mee maakte een van de treffers voor Burnley bij de zege op Aston Villa. Foto: ANP

Pieters wint van El Ghazi

Burnley won met Erik Pieters in de basis met 3-2 van Aston Villa, waar Anwar El Ghazi pas kort voor tijd mocht invallen.

De degradatiekraker tussen Brighton en Fulham eindigde in 0-0. Joël Veltman en invaller Davy Pröpper speelde mee bij de thuisploeg, bij Fulham stond Kenny Tete in de basis.

