AZ heeft de sterke vorm in de Eredivisie geen goed vervolg kunnen geven. De Alkmaarders speelden woensdag onder hun niveau tegen FC Utrecht en leden de tweede competitienederlaag van het seizoen: 0-1.

In een matige wedstrijd kwam FC Utrecht twintig minuten voor tijd op voorsprong door een schitterende uithaal van Sander van de Streek. AZ was daarna niet meer in staat om een punt of meer uit het vuur te slepen in het AFAS Stadion.

AZ leek de weg omhoog de laatste tijd juist weer gevonden te hebben. De ploeg van trainer Pascal Jansen, die woensdag zijn 48e verjaardag vierde, boekte afgelopen zondag bij Feyenoord (2-3) de derde competitiezege op rij en leek weer stilletjes te mogen hopen op de titel.

Door de nederlaag tegen FC Utrecht kan de achterstand op koploper Ajax weer verder oplopen. De Amsterdammers hebben op dit moment zeven punten meer dan de Alkmaarders en spelen donderdag een thuiswedstrijd tegen Willem II. Zondag staan de twee ploegen uit Noord-Holland tegenover elkaar in Alkmaar.

FC Utrecht boekte de derde overwinning op rij en bleef voor het derde achtereenvolgende duel zonder tegendoelpunt. De ploeg van trainer René Hake staat met 27 punten op de achtste plek in de Eredivisie.

Fel FC Utrecht heeft AZ onder controle

AZ, dat afgelopen zondag tegen Feyenoord nog een sterke indruk maakte, nam direct het initiatief tegen FC Utrecht. Myron Boadu probeerde het al na een paar minuten van afstand en zag zijn harde schot weggebokst worden door Eric Oelschlägel.

Het bleek geen voorbode voor de rest van de eerste helft, want FC Utrecht kwam er zelf ook enkele keren goed uit. Gyrano Kerk worstelde zich langs Bruno Martins Indi en produceerde een rollertje, dat geen probleem was voor Marco Bizot. Na ruim een kwartier schoot de instormende Hidde ter Avest in kansrijke positie ruim over.

Het felle FC Utrecht had AZ in de eerste helft in de tang, al creëerde de ploeg van Hake geen grote kansen. De meeste dreiging kwam zelfs van AZ, maar mede door miscommunicatie en een gebrek aan scherpte voorin werd Oelschlägel niet in de problemen gebracht.

Van de Streek verrast Bizot met streep in de kruising

In de tweede helft kwam het eerste gevaar van FC Utrecht via Adam Maher, die zijn van richting veranderde vrije trap over de lat zag worden getikt door Bizot. Verder gebeurde er lange tijd bar weinig in Alkmaar. AZ creëerde amper wat, totdat Boadu in de 58e minuut opeens een schietkans kreeg. Oelschlägel pareerde zijn harde poging.

In de 65e minuut was ook de eerste grote kans van FC Utrecht in de tweede helft een feit. Kerk kon vrij uithalen in het strafschopgebied, maar Bizot voorkwam met zijn been dat de bal in de verre hoek verdween. Kort daarna was het alsnog raak voor de Domstedelingen. Van de Streek mocht uithalen aan de rand van het strafschopgebied en zag zijn streep stijf in de kruising terechtkomen.

AZ moest op jacht naar de gelijkmaker, maar de thuisploeg had zoals eigenlijk de hele wedstrijd moeite om door de Utrechtse defensie heen te komen. De beste mogelijkheid kwam van de voet van Yukinari Sugawara, maar zijn harde schot ging een meter naast, waardoor AZ een fraaie opmars ten einde zag komen.

