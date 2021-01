Bayer Leverkusen heeft zich woensdag opnieuw versterkt met een Nederlander. De club van trainer Peter Bosz neemt de twintigjarige rechtsback Jeremie Frimpong per direct over van Celtic.

Frimpong tekent een contract voor 4,5 jaar tot medio 2025 bij Leverkusen. Er worden geen mededelingen gedaan over de hoogte van de transfersom, maar volgens Kicker betalen de Duitsers 11 miljoen euro, waarvan bijna 4 miljoen euro (30 procent) naar Manchester City gaat.

De talentvolle Frimpong, die in Nederland werd geboren maar op zijn zevende al naar Engeland verhuisde, doorliep de jeugdopleiding van City. Hij slaagde er bij de Engelse topclub niet in om het eerste elftal te halen, waarop hij in de zomer van 2019 voor 380.000 euro naar Celtic vertrok.

De jeugdinternational veroverde al snel een basisplaats bij Celtic. Hij kwam tot 51 officiële wedstrijden, waarin hij drie doelpunten maakte en bovendien acht assists leverde. Met de Schotse grootmacht pakte hij vorig seizoen de landstitel en de League Cup.

'Dit is een geweldige kans voor mij'

Frimpong is erg blij met zijn transfer. "Dit is een geweldige kans voor mij om in een van de beste competities van Europa te mogen spelen. Ik ben zeer te spreken over de Bundesliga en natuurlijk deze club. Leverkusen speelt vaak Europees voetbal. Ik hoop dat ik het team snel kan helpen", zegt hij op de website van Leverkusen.

Frimpong is de derde Nederlandse speler in de huidige selectie van Leverkusen. Daley Sinkgraven speelt er sinds de zomer van 2019 en Timothy Fosu-Mensah kwam eerder deze maand over van Manchester United. Frimpong zal moeten concurreren met Fosu-Mensah, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan.

Leverkusen staat na achttien speelrondes op de derde plaats in de Bundesliga. De ploeg van Bosz was voor de winterstop nog even de lijstaanvoerder, maar heeft inmiddels al een achterstand van tien punten op koploper Bayern München. Zaterdag speelt Leverkusen de topper op bezoek bij nummer twee RB Leipzig.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Bundesliga