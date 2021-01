De UEFA blijft vasthouden aan een EK voetbal in twaalf verschillende landen. Een besluit over het toelaten van publiek bij het toernooi van komende zomer is uitgesteld naar begin april

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van een overleg dat de UEFA woensdag voerde met de twaalf gastlanden. Daar behoort ook Nederland toe; vier wedstrijden van het EK staan gepland in de Johan Cruijff ArenA.

"Ik ben optimistisch dat de wereld er straks anders uitziet wat betreft het coronavirus", zegt voorzitter Aleksander Ceferin (foto) op de site van de UEFA. "Het is belangrijk dat de gaststeden en hun regeringen de tijd krijgen om een beeld te vormen van wat er in juni en juli mogelijk is."

Het EK, waar 24 landen aan meedoen, werd afgelopen zomer met een jaar uitgesteld wegens de coronapandemie. Hoewel het virus nog niet verdwenen is, houdt de UEFA vast aan het nieuwe speelschema.

De UEFA vraagt alle partijen om flexibel te blijven. "Fans zijn een belangrijk onderdeel van de sport. We moeten onszelf de tijd en ruimte geven om de terugkeer van het publiek in de stadions mogelijk te maken", aldus Ceferin.

Het EK moet op 11 juni beginnen met het duel tussen Italië en Turkije in Rome. Twee dagen later speelt Oranje zijn eerste wedstrijd in Amsterdam tegen Oekraïne en de finale is op 11 juli in Londen.