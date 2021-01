In navolging van José Mourinho heeft ook Jürgen Klopp zijn vraagtekens gezet bij het ontslag van Frank Lampard als manager van Chelsea. De coach van Liverpool vindt dat 'The Blues' meer geduld op hadden kunnen en moeten brengen.

"Ik moet zeggen dat ik moeite heb met het besluit", zei Klopp woensdag op zijn persconferentie voor het uitduel met Tottenham Hotspur van donderdag. "Chelsea deed het afgelopen zomer geweldig op de transfermarkt en haalde heel goede spelers. Maar het kost wel tijd om een team te vormen, dat is heel normaal."

Chelsea gaf in de zomerse transferperiode meer dan 200 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, onder wie Hakim Ziyech, Timo Werner, Kai Havertz, Édouard Mendy en Ben Chilwell. Toch staan de Londenaren halverwege het seizoen tiende in de Premier League met een achterstand van twaalf punten op koploper Manchester City.

Voor de steenrijke Chelsea-eigenaar Roman Abramovich genoeg reden om clubicoon Lampard maandag weg te sturen. Supporters balen van het vertrek van de voormalige middenvelder en een aantal hing woensdag een spandoek op bij het hek van Stamford Bridge met de tekst "Circus Continues" ("Het circus gaat door").

'Frank is een zeer getalenteerde manager'

Lampard, die in de zomer van 2019 aantrad en Chelsea in zijn eerste seizoen naar een Champions League-ticket leidde, had wat Klopp betreft meer tijd verdiend. "Het is wreed om hem zo vroeg te ontslaan. Meneer Abramovich geeft je geld, spelers en weet ik veel wat nog meer. Maar hij is niet de geduldigste persoon op deze wereld."

"Ik leef wel echt mee met Frank, want hij is een jonge en zeer getalenteerde manager. Ik wens hem het allerbeste voor de toekomst en ik weet ook zeker dat het met hem wel goedkomt. Maar het is pijnlijk om door de club ontslagen te worden waar je hart ligt", zei Klopp.

Chelsea presenteerde dinsdag Thomas Tuchel als vervanger van Lampard. De Duitser, die eind december zelf werd ontslagen door Paris Saint-Germain, zit woensdag voor het eerst op de bank als Chelsea een thuisduel met Wolverhampton Wanderers speelt (aftrap 19.00 uur).

