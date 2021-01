Mesut Özil kreeg veel applaus uit de zaal toen hij zei dat hij niet meer zal terugkeren in de Bundesliga of bij het Duitse elftal. Hij stopte in 2018 na 92 interlands omdat hij klaar was met "racisme en disrespect" vanwege zijn Turkse roots.

Mesut Özil kreeg veel applaus uit de zaal toen hij zei dat hij niet meer zal terugkeren in de Bundesliga of bij het Duitse elftal. Hij stopte in 2018 na 92 interlands omdat hij klaar was met "racisme en disrespect" vanwege zijn Turkse roots. Foto: Pro Shots